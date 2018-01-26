中船防務(00317-HK)向兩附屬公司增資共48億人民幣

中船防務(00317-HK)公布，向兩附屬公司廣船國際及黃埔文沖各增資約24億元(人民幣.下同)，合期涉資48億元，擬用於清償廣船國際及黃埔文沖之債務。待投資協議完成後，廣船國際將由該公司持有76.4214%，黃埔文沖將由該公司持有69.0164%。

於2018年1月25日，公司、廣船國際及結構調整基金、中國人壽、太保財險、人保財險、東富天恒、工銀投資及新華保險訂立廣船國際現金注資協議，據此，結構調整基金、中國人壽、太保財險、人保財險、東富天恒、工銀投資及新華保險同意增加廣船國際的資本，其中結構調整基金、中國人壽、太保財險、人保財險、東富天恒、工銀投資及新華保險須向廣船國際注入合共19.01億元。於2018年1月25日，公司、廣船國際及中原資產訂立廣船國際債務承擔協議，據此，中原資產同意透過承擔廣船國際的負債共4.99億元而增加廣船國際的資本。

於2018年1月25日，公司、黃埔文沖及結構調整基金、中國人壽、太保財險、人保財險、東富天恒、工銀投資及新華保險訂立黃埔文沖現金注資協議，據此，結構調整基金、中國人壽、太保財險、人保財險、東富天恒、工銀投資及新華保險同意增加黃埔文沖的資本，其中結構調整基金、中國人壽、太保財險、人保財險、東富天恒、工銀投資及新華保險須向黃埔文沖注入合共19億元。

於2018年1月25日(交易時段後)，本公司、黃埔文沖及華融瑞通訂立黃埔文沖債務承擔協議，據此，華融瑞通同意透過承擔黃埔文沖的負債共5億元而增加黃埔文沖的資本。

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