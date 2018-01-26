彭順國際(06163-HK)去年度少賺43%

彭順國際(06163-HK)公布，截至2017年10月31日止年度收益約為50.35百萬美元，按年微升3.4%；年度溢利118.5萬美元，按年減少43.9%。每股盈利0.48美分。董事建議末期股息每股3港仙(相等於每股0.3866美分)。

期內收入略微增加約3.4%，主要由於交付予澳大利亞的雙層巴士大幅增加，其由本年度較截至2016年10月31日止年度向馬來西亞、香港及新西蘭交付的巴士減少所抵銷。

溢利減少乃主要由於以下因素綜合所致：截至2017年10月31日止年度內，銷售及分銷開支大幅增加，其乃主要歸因於較截至2016年10月31日止年度，與澳大利亞市場巴士銷售相關之已產生279萬美元的銷售佣金開支增加；較截至2016年10月31日止年度錄得的大部分上市開支，截至2017年10月31日止年度錄得的全球發售上市開支減少160萬美元；行政

開支增加約59萬美元；及與截至2017年10月31日止年度授出之購股權有關之以股份為基礎之付款開支為38萬美元及截至2016年10月31日止年度並無購股權獲授出及並無以股份為基礎之付款開支。

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