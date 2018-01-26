海藍控股(02278-HK)被無償收回海口市地皮 將採取必要措施

海藍控股(02278-HK)公布，集團附屬公司海南南海翔龍房地產開發於2018年1月17日收到海口市人民政府有關無償收回南海翔龍位於海口市濱海西路北側，總面積約88,209.07平方米，原因為該宗土地未有按時開發建設。

公司指，根據海口市規劃局於2013年7月2日發出的通知，二期的規劃地盤面積由88,209.07平方米減少至61,761.0平方米，地積比率由0.5增加至0.78，藉此就被徵用土地向集團作出補償，而土地用途改為「旅遊」。截至本公告日，有關二期估值及補償方案政府仍尚未釐定，導致集團未能進一步開發二期。

然而決定書認為，根據閒置土地處置辦法及海南省閒置土地認定與處置規定，由於該宗土地未能根據原定時程表開發建設並已延期超過兩年，該土地已屬閒置並將無償收回該宗土地使用權。南海翔龍有權於接獲決定書60日內向海南省人民政府申請行政覆議或六個月內向海口市中級人民法院提起行政訴訟。

公司認為，海口市人民政府做出的上述無償收回土地使用權的決定書所認定的事由與二期實際情況不完全相符。公司認為因為政府規劃變更、海岸線保護政策變化、延遲辦理土地使用證之用地性質變更等情況，客觀上造成二期開發受阻，導致該宗土地未能按時開發建設。且政府將二期與招股章程提及的海口鳳凰水城一期地塊分做兩宗地而單獨認定閒置情況，與二期客觀情況不符。

公司及南海翔龍將採取必要措施(包括申請行政覆議及╱或訴訟)以保障彼等及彼等股東之法律權益。公司將就該事項之發展作出及時公告。

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