【港股收評】跌300點 只是調整 不用怕

經過連續五日創下新高後，大市今日終於結束升勢，並且錄得逾300點跌幅。今日大市近期跌幅最大的一日，兼且可以說是由開市跌到收市，是否反映出投資者已對港股失去興趣，並且將會出現大調整？若投資者抱持這種想法，看來對自身投資決定及後市走勢信心不足，同時對目前倉位布局感到不安。若如此投資者應該對旗下倉位稍為調整，務求讓自己感到安心才可以作長期作戰。

恆生指數收市報32654點，跌304點；國企指數收市報13388點，跌233點，成交額為1877.14億元。

就如今午的文章指出，大市今日下跌與內銀﹑內險及股王騰訊控股(00700-HK)紛紛向下有關。但是回落幅度並非太大，投資者對後市無需要過份緊張，亦無必要考慮即時將手上持有的內銀及內險股沽出。當然在內銀及內險股中，有個別走勢未及預期的股份先行沽出換馬並無問題。

至於內需及消費股回落，不足為奇，始終有關股份走勢一向較飄忽，早前亦累積了相當多升幅，今日下跌並無不合理之處。同時對於有關股份，投資者應該抱持較大戒心。不宜太快考慮撈底。

香港交易所(00388-HK)及券商股今日回落令人相當意外，一方面今日大市全日總成交額仍接近1900億元，對於港交所及券商股仍屬正常。只要每日市場交投暢旺，那管是升或是跌，港交所及證券商仍可以從中取利。所以今日此類股份下跌，同時個別股份調整幅度逾5%，難免讓投資者感到意外。投資者在明日及下周初多觀察此類股份，若仍然處於弱勢，便要對考慮是否要調整投資組合，將部份資金轉至防守力較強的股份。

內地航空股今日表現較出，其中中國國航(601111-CN)(00753-HK)H股勁升逾7%。近日人民幣兌美元轉弱，對美元債務較重的中資航空股自然較有利。可是紙業股卻下跌，而近期卻是內地消費旺季，不宜對此類股看法太淡。

公用股是否值得投資者繼續追捧？上文已建議投資者可以多觀察港交所多幾個交易日，便轉回較具防守力的股份，所以答案已給予投資者。

2018年1月25日下午5時6分

文﹕張偉倫

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