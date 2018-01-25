感恩讚嘆稅改 聯合技術今年遣返現金為往年3倍 用來加速償債 

拜美國減稅新制之賜，聯合技術（UTX-US）今年海外資金遣返金額將達 30 億美元，是往年 10 億美元的 3 倍，將比原先預期更快地償清債務。

滯留海外資金 80 億美元

聯合技術執行長 Greg Hayes 表示，目前滯留海外的資金大概有 80 億美元，在企業稅從 35 降到 21% 的稅改新政下，公司今年將有 30 億美元的資金返鄉，用來加速償還債務及收購 Rockwell Collins 公司。

稅改實質收益 2 億美元

這家美國飛機發動機製造商大約有 2/3 的營收來自海外，Hayes 預估每年因稅改帶來的實質收益約 15-2 億美元，而真正的好處是獲得海外資金運用的靈活性， 對聯合技術來說，也可減少對借貸的依賴。

Hayes 強調，在稅收優惠的基礎上有更多的現金可運用，資金有了更大的靈活性，對公司來說是一件大事。

聯合技術去年 9 月宣布航空史上最大的收購案，以 300 億美元收購機零組件製造商 Rockwell Collins，Hayes 表示，這宗收購案預計在 2018 年中完成收購。

聯合技術今年仍需要融資 140-150 億美元才能完成這宗收購案，預計今年將支付因收購案衍生的 10 億美元債務，但在稅改優惠下，手上充裕的資金將可在未來幾年更迅速地清償債務。

有望重啟股票回購機制

原本 Hayes 預期公司在未來 4、5 年內都無法進行回購股票，但現在有了稅改政策帶來的額外紅利，公司也有望重啟回購股票機制。

聯合技術股價近 1 個月來走勢。

聯合技術是美國一家跨國公司，也是全美第 10 大公共設施製造商，據周四公布的財報顯示，第 4 季獲利為每股 1.60 美元，遠高於市場預期的每股 4 美分，該公司表示，其 2017 年內生性營收成長率創近 3 年新高。