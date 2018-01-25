〈財報〉諾華前景看好、財報佳 股價飆2年新高

藥廠諾華 Novartis (NVS-US)財報佳、前景看好，週三 (24 日) 股價飆至 2 年新高，收盤上漲 4.85% 來到 91.44 美元。

諾華股價日線趨勢圖

據了解，諾華第 4 季 EPS 每股 1.21 美元，成長了 6%，高於分析師預期的 1.16 美元。營收至 129.2 億美元，成長了 2%，高於分析師預期的 126.2 億美元。

在產品線分佈上，諾華的癌症藥物 Jakavi 銷量成長了 33% 至 2.28 億美元，較分析師預期的 2.05 億美元多。除美國以外，全球其他國家都是諾華的販售區域，Jakafi 為美國用詞，由合作廠商 Incyte (INCY-US) 擁有販售權。RBC 分析師 Brian Abrahams 提道，美國 Jakafi 銷量達 4670 萬美元，而歐洲銷量也穩定成長。

另外，抑制血管收縮的心臟藥物 Entresto 上一季銷量達 1.85 億美元，較分析師預估的 1.59 億美元多。癌症藥物 Gleevec 也以 4.48 億美元的營收超越了分析師預期的 4.08 億美元。

然而，乾廯藥物 Cosentyx 未達分析師的 6.26 億美元目標，營收只達 6.15 億美元。

諾華眼藥物事業群 Alcon 應不會在 2018 年有所變動，整體事業群營收成長了 4%。Leerink 分析師 Seamus Fernandez 認為 2019 年應會被諾華分拆。

對於未來展望，諾華認為 2018 年還是會有個數百分比的成長，而癌症藥物 (Kisqali、Kymriah、Tafinlar、Promacta、及 Jakavi) 與 Cosentyx、Entresto 將帶動至 2022 年的營收基本盤。