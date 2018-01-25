美國上週MBA貸款申請指數上揚4.5%，連續第三周上揚

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，上周衡量美國抵押貸款申請的指標呈現上揚局面，連續第三周上揚，因再融資與購屋貸款申請雙雙回升。美國抵押貸款銀行協會 (MBA, Mortgage Bankers Association) 公布的數據顯示，衡量截至 1 月 19 日止當周的再融資與購屋抵押貸款需求的 MBA 貸款申請指數上揚 4.5%，報 424.4 點。截至 2012 年 9 月 28 日止當周，這項指數曾來到 1,020.4 點，為 2009 年 4 月來高點。



根據 MBA 數據，上周再融資抵押貸款申請分項指數上揚 0.9%，至 1,325.8 點；上周購屋抵押貸款申請分項指數則是揚升 6.1%，成為 264.4 點。



房價上漲可能促使更多房主賣房，從而改善市場供應。而更多的供給、就業市場持續增長、信貸標準放寬，將成為房地產市場歷經斷續發展後取得加速增長的必要條件。



上周 30 年期固定抵押貸款利率由前一週 4.33%，向上攀升至 4.36% 的水準。15 年期固定抵押貸款平均利率則是由前一周的 3.77%，向上揚升至 3.81% 的水準。



上周再融資貸款申請占總申請的比例為 49.4%，前一周為 52.2%。



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