中國航空業重磅政策3連發 推動2018成為民用航空大年

上海證券報今 (22) 日報導，短短半個月時間，中國航空業接連迎來價格調整等三項重磅政策。1 月 5 日發布《關於進一步推進民航國內航空旅客運輸價格有關問題的通知》，16 日發布《機上便攜式電子設備 (PED) 使用評估指南》，1 月 19 日實施《國內投資民用航空業規定》，這些政策有望推動企業通過市場化競爭做大做強。

本次涉及價格調整和民航投資放寬的政策是中國民航業市場化改革的重要舉措之一。據悉，本輪新增市場調節航線 306 條，加上 2016 年 10 月民航局發布的《關於深化民航國內航空旅客運輸票價改革有關問題的通知》中的 724 條航線，目前實行市場調節的航線總數已超過 1000 條，全面覆蓋北上廣深。

這兩輪價格放開是基於 2015 年 12 月民航局《關於推進民航運輸價格和收費機制改革的實施意見》（下稱《意見》）制定的。《意見》指出，到 2017 年，民航競爭性環節運輸價格和收費基本放開；到 2020 年，民航運輸市場決定價格機制基本完善，科學、規範、透明的價格監管體系基本建立。

比起價格調整，民航業投資準入的放開更為關鍵。這份已於 19 日正式實施的規定解除了 2005 年規定中，中國國內三大航企保持國有控股的要求，允許國有資本相對控股。目前，中國國內三大航空公司的國有控股比例都在 51% 以上，若考慮到「國有相對控股」方式，三大航空公司的國有股權未來均有變動餘地。此外，新規採用的負面清單模式打開了民航多個領域的投資空間。

從產業外部環境看，匯率和燃油是影響航空業兩大重要變數。隨著國際油價觸底後逐漸回升，航空公司有望在近期盼來新一輪 「 燃油附加費 」 。據相關規定，當國內航空煤油綜合採購成本超過每噸 5000 元人民幣時，航空運輸企業方可按照聯動機制規定在票價外收取燃油附加。

招商證券認為，按 1 美元兌 6.5 元人民幣匯率測算，5000 元 人民幣 / 噸的航空煤油出廠價約對應布倫特原油 69 美元左右 / 桶。截至記者發稿時，布倫特原油價格在 68 美元上下，接近燃油附加費徵收點。匯率影響方面，三大航空公司 2017 年美元平均負債水平已同比下降超 10 個百分點，對航空板塊的影響逐漸下降。

公司層面，1 月 17 日，支線航空運營商華夏航空順利通過 IPO 審核。這也是繼 2015 年 5 月吉祥航空 (603885-CN) 上市後，A 股將迎來的第七家航空公司。華夏航空以中小城市之間的航線為主，主運營基地位於重慶市。

吉祥航空股價

中國全國民航工作會議提出，將全力推動支線航空發展。會議提出將通過抓緊修訂出台支線航空補貼和中小機場補貼管理辦法等方式，加快改善支線航空發展環境，並通過發揮地方政府對支線機場建設與運營的主導作用等方式，加快提升支線機場保障能力。工作會議還制定了 2018 年旅客運輸量 6.12 億人次，全年年增 11.4% 的具體目標。