躺著爽飛去北美玩 商務艙團購價57800元起

動輒 10 小時以上的長途飛行，整個人都要縮在小小的座位中，是很多去美國、加拿大旅客的夢魘，不少人為了讓自己可以舒服點，會選擇加價乘坐商務艙。為讓更多人享受到商務艙服務，航空公司推出最高 85 折團購優惠，另外還有環球特惠套票新方案，讓環遊世界更容易。

開航已滿 8 個月的加拿大航空，針對不同旅客的需求推出專屬優惠方案，包括 3 到 8 人同行搭乘商務艙即可享 85 折優惠，台北至溫哥華、卡加立、洛杉磯、舊金山、西雅圖、波特蘭、拉斯維加斯、丹佛等地，溫哥華最低 57,800 元起，即日起至 3 月 31 日前開票，出發日期全年適用。



▲加拿大航空針對不同旅客的需求推出專屬優惠方案，包含商務艙團購 85 折起以及學生票方案。（圖／加拿大航空）

對於學生族群也推出全新的學生票方案，機票效期分為半年票及年票兩種，適合短期遊學或中長期留學使用，持有學生證或打工度假簽證學生本人，或是同行直系親屬及配偶，可享台北直飛溫哥華台幣 30,600 元起、台北飛往洛杉磯、舊金山與西雅圖 26,900 元起優惠。



▲星空聯盟推出環球特惠套票新方案，可使用包含長榮航空在內的 28 家航空公司規畫行程。（圖／長榮航空）

如果覺得只去北美洲玩還不夠，星空聯盟則推出環球特惠套票新方案，整趟行程中最少需於兩個城市停留各 24 小時以上，最多可中停 15 個城市，可使用包含長榮航空在內的 28 家航空公司規畫行程，共有 26,000 、 29,000 、 34,000 以及 39,000 哩等不同方案。整體來說，比起購買多家航空公司的單程機票，環球票的價格會更優惠。

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