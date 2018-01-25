〈分析〉PornHub年度報告：台灣人最愛日本 行動超越桌機

色情網站 Pornhub 公佈了其 2017 年大數據調查，其中提道行動上網用戶遠遠超越了桌機用戶，而網站上每秒便有 800 次的用戶搜索，與同樣每秒販售出 800 個漢堡的麥當勞 (MCD-US) 一樣。

行動用戶成長 / 圖：Pornhub

據統計，Pornhub 每年共有 285 億次造訪次數，每天平均有 8100 萬次瀏覽量。色情影片量達 59 萬 5482 小時，約 68 年時間，每秒傳輸著 118 GB 的流量，可填滿全球所有 iPhone 使用者的記憶體。

Pornhub 也列舉了 2017 年 10 大關鍵趨勢，裡面包含了著名卡通「Rick and Morty」的反串、含有指尖陀螺的電影、1080p 高清影片的大眾化等。其中，不可忽視的則是虛擬實境 Virtual Reality (VR) 的崛起，於 2017 年跳至第 16 名關鍵詞。

2017 年重要關鍵詞 / 圖：Pornhub

數據顯示，Pornhub 的瀏覽量也於 80/20 法則相符，提道 20 大瀏覽國家佔據了 80% 的瀏覽量。第 1 名則是美國，再來是英國、印度、日本、及加拿大。依瀏覽量算，與 2016 年相比，成長最多的則是衣索匹亞 (提升了 68 名) 及南韓 (提升了 49 名)。

依國家瀏覽佔比 / 圖：Pornhub

在瀏覽網站時間上，網友們也更加的持久，較 2016 年相比，2017 年的平均網站停留時間成長了 23 秒，至 9 分 59 秒。網站停留時間最久的國家則是菲律賓，以 13 分 28 秒奪冠。

瀏覽網站時間 / 圖：Pornhub

在瀏覽 Pornhub 的時間段上，報告發現瀏覽最低量的時間段為凌晨 2 點至早上 9 點這段睡覺或出門上班的時間。瀏覽量最高的時段則是晚間 22 點至凌晨 1 點間，然而，下午 15 點至 17 點也是瀏覽量的小高峰階段。

瀏覽網站時間段 / 圖：Pornhub

此外，週六及週日則是造訪 Pornhub 最多的時段，而週五則是最少的時段。

一週瀏覽網站時間段 / 圖：Pornhub

依國家計算，大部份的國家都較「愛國」，如印度、日本、法國、德國、意大利、墨西哥、西班牙、菲律賓、荷蘭、波蘭、瑞典、阿根廷、俄羅斯等，該國名詞都名列前茅。然而，台灣的第 1 名熱搜詞則是「日本」，「台灣」只佔第 2 名。

台灣瀏覽一覽圖 / 圖：Pornhub

報導指出，谷歌 Google (GOOGL-US) 提供的數據分析中也包含了性別、年齡、及喜好等資訊。表格中也顯示，較喜愛科技的男性，在搜索關鍵詞排行榜內含有「3D」及「VR」字眼，然而，未出現在女性的前 15 大搜索關鍵詞中。

依性別搜索關鍵詞 / 圖：Pornhub

在年齡方面，Pornhub 使用者們大多在 25 歲至 34 歲的範圍內 (佔 32% 瀏覽者)，而平均的瀏覽者年齡落在 35 歲。然而，18 歲至 24 歲的瀏覽者比重較 2016 年減少了 2%，來到 29%。

依年齡瀏覽群組 / 圖：Pornhub

在儀器方面，行動 (手機) 瀏覽量較 2016 年成長了 5% 佔總比重的 67%，筆電及桌機則佔不到四分之一的佔比。在桌機及筆電方面，微軟 (MSFT-US) 的 Windows 佔了 80%，而蘋果 (AAPL-US) 則佔了 15%。但在手機方面，谷歌的安卓 Android 佔了 50%，而蘋果的 iOS 佔了 47%。

依手機作業系統瀏覽數據 / 圖：Pornhub

其中，使用電玩設備瀏覽網站數據顯示，索尼的 Playstation 佔了 56%，而微軟的 Xbox 佔了 32%。

依電玩設備瀏覽客群 / 圖：Pornhub

同時，Pornhub 也預估了收視率的數據，以「播出時，Pornhub 流量下滑了多少」來換算，美式足球還是奪得了最大的瀏覽量。

收視率預測 / 圖：Pornhub