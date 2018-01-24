花旗銀行：香港富裕家庭期望傳承給下一代的財富 平均為1100萬

綜合經濟通、香港 01、頭條日報今 (24) 日報導，花旗銀行發布「香港富裕家庭財富傳承調查」，發現父母期望傳承給子孫後代的財富，平均金額為 1100 萬港元，遠超子女所期望得到的平均 300 萬港元。 調查發現 38% 的受訪父母擔心沒有留下足夠財富來幫助子女應付基本生活需要，40% 受訪父母擔心子女會很快花光傳承財富。

調查又指，66% 的父母表示從未向子女提及過財富傳承的安排，當中 57% 父母主要是擔心傷害家人之間的感情。花旗銀行銀行保險業務主管鍾月英表示，42% 受訪子女對傳承財富沒有信心，正是因父母缺少溝通。

該調查於 2017 年 12 月進行，分別訪問約 500 名父母和子女，花旗銀行全球個人銀行服務副總裁周偉傑指出，80% 以上受訪父母擁有物業。調查發現，超過 7 成的祖父母或外祖父母，不只希望傳承財富給自己的子女，亦能及至孫子女一代，而希望傳承給子女及孫子女的財富比例為 6:4。

鍾月英指，財富有一定累積才會考慮傳承，不少客人以投資作財富增值。 她表示，隨著跨代保單或財富傳承保單需求加大，父母亦會關注日後分派安排。她認為跨代傳承愈來愈受歡迎，建議以保險產品作為長線投資方面，可傳至第三代或第四代。