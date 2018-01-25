香港電訊以多元物聯網應用技術 為企業早著先機作好部署

香港 2018 年 1 月 24 日電 / 美通社 / -- 香港電訊（股份代號：6823）已在香港打造了一個一站式、以多元網絡連接建構的物聯網生態圈（IoT ecosystem）。香港電訊具備領先的固網及流動網絡服務，利用多元 IoT 技術，例如 NB-IoT、LoRa、3G、4G、LTE-M 及 Wi-Fi 等協助企業轉型、把握商機。物聯網應用近年引起全球的關注。物聯網將物件、數據分析與管理平台互聯互通，目前已在各行各業中逐漸被廣泛應用，包括物業管理、運輸及物流、公用事業、健康護理，零售以及基建等。物聯網讓企業、其員工與策略性業務資源於不同地點均可保持緊密連繫。更重要的是，物聯網可幫助企業收集重要的實時數據，從中洞悉機遇，讓他們可適時制定合適業務策略，及透過加強與客戶的互動並提供更貼身的服務，從而提升消費者體驗。



香港電訊物聯網生態圈能成功建立，全賴多家技術夥伴及業界專才全力支持，並由他們開發對應不同應用的技術方案。全面的物聯網生態圈利用感應器攫取數據、透過安全的固網及流動通訊連接將數據傳送至數據分析平台，並儲存於香港電訊的企業雲端平台（HKT Enterprise Cloud）。除可實時監察業務，亦會持續進行預測和業務情報分析，協助客戶抓緊更多商機。



香港電訊聯同其流動通訊業務單位 1O1O，為企業客戶提供最頂尖及端對端的物聯網應用方案，包括顧問服務、付運、維修、技術支援及管理式服務。香港電訊協助各行各業優化其營運，以及加強消費者體驗，最終實現更理想的業務表現。



香港電訊商業客戶業務董事總經理陳紀新先生表示：「憑著香港電訊領先的固網及流動通訊網絡，配合不同先進的連接技術，我們欣然為香港帶來端對端方案及最全面的物聯網生態圈。我們深信物聯網是一項顛覆性技術，並會推動香港多個行業進行數碼轉型。」



今天，香港電訊向業務夥伴及傳媒展示物聯網應用方案如何協助企業增加營運效益、提升消費者體驗，及增加長遠盈利能力。以下為客戶使用方案後的意見：



香港中華煤氣有限公司：「我們於 2017 年初與 1O1O 探討將 NB-IoT 技術發展應用於我們現有的自動報錶（AMR）系統。在過去數月，我們在本港不同地區進行 NB-IoT 的實境實地測試，成效滿意。1O1O 擁有廣闊覆蓋及訊號滲透度高的 NB-IoT，十分適合使用於我們的 AMR 應用。我們預期 NB-IoT 的技術發展幫助我們更有效地規劃資源以及為客戶提供更好服務。」



合和實業有限公司：「我們致力為租戶提供舒適及良好的環境，而 1O1O 所提供的完善物業管理方案，有效確保大廈設施範圍的空氣質素受到全天候監測及維持良好的空氣質素。當空氣質素因租戶工程而受影響時，此方案幫助我們作出即時改善及處理，以提高營運表現。提供卓越服務質素是我們一貫的承諾，注重空氣質素是體現我們服務承諾的實證。」



偉萊物流有限公司：「作為一間頂尖的物流公司，我們致力為顧客提供高成本效益的貨運服務。而貨物安全和運送速度一直是我們的首要考慮。香港電訊和 1O1O 的物聯網車隊管理及實時監控方案滿足我們的業務需要，使我們的顧客及管理團隊可以隨時隨地監察貨物的位置及狀況。透過分析司機行為及貨運途中的實時數據，我們可以有效提升營運效益，從而達至減省成本的目的。這些應用方案有助我們為客戶帶來更優質的服務。」



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』