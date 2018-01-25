Revlon債券條約可轉移資產至海外 若破產將要不回欠款？

據了解，化妝品公司 Revlon (REV-US) 債務過高，投資人擔心破產即在眼前，使企業債券價格下跌。不過 Revlon 週三 (24 日) 股價仍上漲 3.8% 來到 23.20 美元。

Revlon 股價日線趨勢圖

《彭博》報導指出，去年宣告破產的服裝零售商 J.Crew 因把資產轉移至海外控股公司，導致破產後股東及債主無法得到償還。擁有 Revlon 2021 年到期債券的 Altrius 投資公司主席投資長 Jim Russo 開始擔憂是否會成為「受害者」。Revlon 目前共 30 億美元的債券為「垃圾」級。

其 2024 年債券去年 2 月還可達 1.045 美元，而去年 11 月則落到 0.54 美元，目前在 0.60 美元水位上下。

據著名債券分析公司 Covenant Review 的 Adam Cohen 報告顯示，Revlon 債券內條文寫道可「無上限的投資非限制子公司」，Xtract 分析師 Jenny Warshafsky 去年 11 月份的報告也指出，Revlon 最低可轉移 6.45 億美元的資產至海外，提到「在債務合約裡是理論上合法的」。

Revlon 於 2016 年以 4.19 億美元併購著名化妝品牌 Elizabeth Arden，目前整體年營收為 30 億美元。然而，Revlon 的通路大多存在於傳統零售商如 Macy's (M-US) 百貨，網路普光較少。