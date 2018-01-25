大麻類股最近夯 併購潮不斷

加拿大大麻廠商 Aurora Cannabis (ACB-CA) 將以 12.3 億加幣 (10 億美元) 的價格併購大麻廠商 CanniMed Therapeutics (CMED-CA)，成為加拿大的最大一起大麻廠商併購案。Aurora 股價週三 (24 日) 下跌 5.48% 來到 13.98 加幣。

Aurora 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

據了解，每 1 股 CanniMed 將換取 3.4 股 Aurora，或接受整體不超過 1.4 億加幣的現金量。此併購案把 CanniMed 股價從週二 (23 日) 的 37.51 加幣提升至大約 50.29 加幣。去年 11 月時 Aurora 原本提出以每股 24 加幣併購 CanniMed。

這也是距加拿大 2018 年 7 月大麻即將合法化前的企業併購潮，希望合法前就卡位市佔。

Aurora 及 CanniMed 股價日線趨勢圖 / 圖：彭博

近期大麻類股特別夯，業者也預計 2021 年加拿大的大麻市場可佔 60 億加幣。目前加拿大前 4 大大麻業者市額約 200 億加幣，大麻上市公司共約 84 間，整體市額為 359 億加幣。

去年 10 月，Corona 啤酒母公司 Constellation 買入了加拿大大麻商 Canopy Growth 的部份股票。Beacon 證券分析師 Vahan Ajamian 認為酒精類企業與大麻類企業的併購案應會提升。

(注意：美國聯邦政府把大麻視為毒品，所以消費者無法跨洲攜帶大麻、郵寄大麻、或帶上飛機等。同時，於加州購入大麻的消費者需滿 21 歲，並只能購入 1 盎司的量。)

(注意二：大麻在台灣為管制物品，也被視為毒品，屬違法禁品。製造、運輸、持有、販賣和使用者，都屬於違法。)