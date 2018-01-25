瑞波幣去年暴漲296倍 公司在第4季賣出9160萬美元瑞波幣

去年底今年初高價搶進瑞波幣 (XRP) 的投機者，如果沒有認賠殺出，手上這些資產可能還在套牢。不過對瑞波 (Ripple) 公司來說，這波強大的漲勢倒是讓公司獲益不少。

據《CNBC》報導，做為為銀行開發區塊鏈的系統的支付公司，瑞波在去年瑞波幣大漲 29631% 期間，於第 4 季賣出價值達 9160 萬美元的瑞波幣。

瑞波公司周三表示，瑞波幣在第 4 季的交易量，較上年同期躍升 35000%，由一天約交易 228 萬美元，巨幅提高到日均交易量逾 8.07 億美元。

瑞波公司約擁有 60% 的瑞波幣，對它來說，加密貨幣和所有區塊鏈的突然暴漲，有助這家新創公司的資產負債表。這讓公司在沒有放棄任何股權之下，去年就利用銷售瑞波幣取得超過 1.8 億美元營收。

瑞波幣過去幾個月價格變化（圖表取自 CNBC）

瑞波公司最主要的業務，是向金融機構銷售開發的系統，及採用瑞波幣。但這部分進展緩慢，而且由於幣值波動太大，影響一些公司採用的意願。不過靠著銷售瑞波幣帶來的現金收入，為公司取得一些緩衝。

2018 年至今僅 3 個星期，瑞波幣卻已經度過一段瘋狂的波動。在年初的 2.30 美元之後，瑞波幣在 1 月 4 日迅速飆升至 3.84 美元的高點，隨後暴跌至 1.12 美元。目前，瑞波幣價格約為 1.35 美元，公司持有的瑞波幣的價值約為 810 億美元。

為了控制瑞波幣流入市場，瑞波公司將其大部分股份 (550 億美元) 存入一個第三方託管帳戶，並擁有每個月 10 億美元彈性存取的權利。公司執行長 Brad Garlinghouse 表示，公司並不打算靠銷售瑞波幣，把現金增到最大。

去年第 4 季，瑞波公司透過軟體銷售，賣出 2010 萬美元的瑞波幣，直接向消費者售出的瑞波幣有 7150 萬美元。