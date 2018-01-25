【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到金融類股回神之下，使得台股小幅反彈，終場加權指數上漲 13.79 點，但卻留下了超過百點的上影線，後續仍須留意是否有轉空的訊號，成交量能維持在千億元水準之上，而外資在現貨部分買超 67.52 億，合計三大法人現貨淨買超 44.05 億。

《國際金融市場焦點分析》

週三美股指數巨幅震盪，小道瓊期貨先是一路強漲來到新高 26387 點，隨後又快速跳水來到 26087 點，尾盤反彈整理仍收漲 69 點，在 Davos 的全球經濟論壇上，美國商務部長 Ross 重砲抨擊中國以自由貿易之名行貿易保護之實，使得市場上對於國際貿易緊張情勢的擔憂升溫，另外，美國財政部長發言支持弱勢美元，令美元指數期貨失守 89 整數關卡，人民幣期貨再衝升值新紀錄。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 公布週報顯示，截至 1 月 19 日當週，美國原油庫存減少 107.1 萬桶，一如預期為連續第 10 週下滑，不過週三推動油價大漲的因素主要還是來自美元大幅崩跌，布侖特原油期貨於收盤站上 70 美元，WIT 期貨則是於今日早盤站上 66 美元，均續創逾三年新高；受到美國財長言論助跌美元影響，金價多頭於週三再度獲得助力，白銀也同步大漲，2 月黃金期貨於今早突破 1260 美元。

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