美國宣佈對北韓實施新一輪制裁 俄中相關個人和實體也遭殃

美國川普政府週三 (1 月 24 日) 宣佈對北韓的石油行業和航運公司實施新一輪制裁，此外制裁的目標還包括俄羅斯及中國的個人或實體。美國方面表示，上述兩國需要採取進一步措施來制止金正恩的武器計畫。

FX168 財經網報導，根據美國財政部週三的聲明，其宣佈對 9 個實體、16 名個人及 6 艘船隻實施制裁，以回應北韓持續開發大規模殺傷性武器 (WMD) 且繼續違反聯合國安理會決議的做法。

美國財政部說：「今天制裁的對象是資助或支援北韓大規模殺傷性武器計畫及其它非法業務的金家政權代理人。」

根據聲明，制裁物件中包括北韓永邦總公司的 10 名官員，其中一些人常駐中國、俄羅斯和喬治亞。同時，大成銀行及 Kumgang Group Bank. 等金融機構有關聯的人士也成為制裁的目標，北韓的原油工業部也在最新的制裁名單上。

美國財政部指出，總部設在中國的 Beijing Chengxing Trading Co. 和 Dandong Jinxiang Trade Co 兩家公司在 2013 至 2017 年間涉向北韓出口了超過 6800 萬美元的物資。

2017 年 12 月，聯合國安理會曾一致通過決議，決定對北韓實施更嚴厲的新制裁，包括自 2018 年 1 月 1 日起要求北韓將每年成品油進口數量從 200 萬桶削減至 50 萬桶。同時，決議還要求北韓原油進口數量不能超過每年 400 萬桶上限，以及北韓的海外務工人員在限定期限內被遣返等內容。這是安理會自 2006 年以來第十次通過針對北韓核導計畫的制裁決議。

北韓自 2017 年下半年以來加快了核子試驗的腳步，試射了覆蓋範圍甚至能夠達到美國本土的遠端洲際彈道導彈。川普政府 2017 年 11 月 21 日曾宣佈制裁 3 家中國貿易公司和一些北韓航運公司和船隻，以切斷北韓核子試驗專案的非法資金來源。