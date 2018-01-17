陸官媒轟：南北韓戰爭圈子國早被遺忘 華府有意讓它復活

加拿大溫哥華昨 (16) 日舉行危機會談，商討北韓核武威脅及確保全面落實對北韓制裁。來自「溫哥華集團」20 個成員國的外長和高級外交人員與會，相關國家均曾參與朝鮮半島戰爭，或向支持南韓的聯合國指揮部提供軍事和人道援助，包括韓國、日本、澳洲、英國和法國，中國和俄羅斯則未獲邀請。

香港《文匯報》綜合外電報導，中國和俄羅斯在朝鮮半島戰爭中支援北韓，因此未獲邀請出席會談，兩國也反對這次會議。中國外交部發言人陸慷昨日在例行記者會上表示，加拿大溫哥華舉行的朝鮮半島問題「外長會」不具合法性和代表性，中方從一開始就持反對態度。

陸慷指出，世界已進入 21 世紀，在國際社會正關心如何尋找妥善辦法和平解決半島核問題，以及為此作出努力之時，個別國家卻搬出冷戰時期所謂「聯合國軍」名目，並在半島核問題有關重要參與方沒有參與的情況下，召集這樣的會議，中方不知道他們目的何在。

會談由加拿大外長方慧蘭 (Chrystia Freeland) 和美國國務卿蒂勒森 (Rex Tillerson) 共同主持，與會官員討論對北韓制裁上加強合作，以及防止北韓武器擴散，謀求對北韓施加最大壓力。

蒂勒森的高級政策顧問胡克 (Brian Hook) 表示，需加強攔截與北韓進行非法貿易的船隻，希望聯合國對這些船隻實施禁止駛入港口的禁令。

為落實制裁，官員考慮是否派遣軍艦前往日本海，截查可疑船隻，但部分國家警告，北韓可能視之為宣戰舉動，只會加劇軍事對立。

加拿大《環球郵報》引述國防部高官稱，加拿大海軍可從海上攔截非法武器及物資流入北韓。南韓外長康京和表示，堅持同時推進南北韓關係發展和北韓核解決進程的雙軌思路，作為平衡之道。

針對沒邀請中國和俄羅斯的「朝鮮半島問題外長會」，中國官媒《環球時報》的評論指出，美國召集了一個「奇怪的圈子」，獲邀國家大多是於朝鮮半島戰爭中，在聯合國軍旗幟下跟隨美國向半島出兵的國家，稱「那是個早被遺忘的國家圈子，華府卻突然看似有意讓它復活」。

中國過去多次提出「雙暫停」方案，即美韓停止聯合軍演，北韓同時停止核試。位於北京的清華卡內基全球政策中心研究員趙通表示，美國不希望中俄在會上再次要求暫停美韓聯合軍演，認為會轉移討論焦點，故沒邀請中俄與會。

專門研究亞太地區安全事務的加拿大卑詩大學教授埃文斯 (Paul Evans) 指出，中俄缺席令會議成果有限，不論實施制裁還是外交施壓，國際社會也需與中俄合作。

北京大學國際關係學院教授梁雲祥則認為，美方的安排並非針對中俄，而是在與中俄協調對北韓施壓的同時，把「與北韓有關的國家都想調動出來」，共同向平壤施壓。