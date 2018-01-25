川普貿易戰苦到人民 LG將上調在美販售洗衣機價格

LG 電子週三 (24 日) 向零售商表示，由於美國總統川普決定對韓國廠商的大型家用洗衣機課徵高額關稅，公司將調漲在美國販售的洗衣機價格，預期三星電子等其他製造商，亦將跟進。

LG 電子 (066570-KR) 的執行副總裁 Thomas Yoon 在備忘錄中對零售夥伴說明：「由於貿易情勢的原因，我們將在價格方面做因應，內容將另行告知，我們訂定了供應鏈計劃，確保零售商可持續向客戶提供最優質以及可靠的洗衣機產品。」

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美國政府 22 日宣布，將實施為期三年的進口配額體系，在實施第一年，將對首批進口的 120 萬台大型家用洗衣機課徵 20% 關稅，而稅率方式為累進，針對 120 萬台以上的部份，將課徵 50% 的稅。

高盛預測，貿易保護政策可能導致洗衣機價格上升 8% 至 20%，而洗衣機的零件，也在課稅範圍內，部份美國廠商的生產成本，可能因此提升。首先報導 LG 將提升洗衣機價格的《華爾街日報》指出，業界專家預測，LG 將提升部份型號的洗衣機零售價格，漲幅約為 50 美元。

LG 電子表示，他們對於美國這個決定非常失望，而關稅提升的幅度，也超出專業機構的預期，公司同時指出，此舉可做為教科書案例，告訴大眾某些公司如何使用貿易法來實現在市場上無法完成的事情的。