日本2017年白色家電出貨額達2.34兆日圓，創20年來新高

【財訊快報／劉敏夫】共同社報導指出，新出爐的統計數據顯示，日本 2017 年白色家電出貨額創 20 年來新高。日本電機工業會（JEMA）週三 (24 日) 公佈的 2017 年空調、冰箱等白色家電國內出貨額較上年增加 2.0%，達 2 兆 3,479 億日圓。不僅連續兩年增長，還創下了自 1997 年後的 20 年來新高。



分析指出，追求高性能的消費者增加，高價商品銷售態勢良好。考慮到電費，重視節能性能的傾向也持續。



從產品別來看，洗衣機增加 2.7%，至 3,277 億日圓。因雙薪家庭增多，能集中洗滌的大容量產品需求增長。空調增加 6.2%，至 7,232 億日圓。



微波爐增加 4.0%，至 979 億日圓。隨著健康意識的提升，採用加壓水蒸汽的微波烤箱兩機合一的產品受歡迎等，高附加值商品得到消費者青睞。烤麵包機增加 6.9% 至 116 億日圓，採用水蒸氣的高價商品頗受歡迎。



另一方面，冰箱減少 0.8%，至 4,237 億日圓。雖然出貨量攀升，但隨著老齡化加劇和獨居家庭的增加，選擇中小型冰箱的人增多，導致出貨額減少。電鍋因訪日外國遊客的需求回落，減少 6.6%，至 1,154 億日圓。



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