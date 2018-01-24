感謝Fitch的「A-」評級 西班牙債券搶手

西班牙 2014 年以來最大的債券發行案，獲投資人搶購，超額認購達 4 倍。據《彭博》報導，共 100 億歐元的西班牙 10 年國債，訂單交易量達 430 億歐元 (527 億美元)，顯示投資人對於西班牙經濟的信心。

各國債券喊價翻倍量 / 圖：彭博

知情人士透露，最終價格將超過交換利率中價 (mid-swap rate) 46 個基點。西班牙經濟部長 Luis De Guindos 在記者會上表示，買氣最後落在 450 億訂單水位上下。

據了解，評級機構惠譽 Fitch 上週因西班牙與加泰隆尼亞局勢穩定，把西班牙評級調漲至「A-」後，西班牙國債於德國國債的報酬率差下滑至金融海嘯後的地點，代表著投資人對西班牙經濟的信心。同時，Fitch 將意大利、馬其頓、及葡萄牙升級評級後，也陸續出現了其國債買氣佳的狀況。

西班牙國債與德國國債報酬率價差圖 / 圖：彭博

西班牙於 2014 年販售的 10 年國債募了 100 億歐元，去年販售的 10 年國債在中價上多了 77 個基點成交。

S&P Global Rating 給了西班牙一個「BBB+」，但會於今年 3 月重新評估。Moody's 給了西班牙一個「Baa2」評級，今年 4 月會在更新。

次級市場上，西班牙國債已連續 4 天上漲。