盤前財經大事搶先讀2018年1月25日

今日操盤前瞻

電玩展開幕

股東會：有量

法說會：建準、維熹

紐西蘭第四季 CPI

韓國第四季 GDP

德國 1 月 IFO 商業景氣指數

歐元區歐洲央行主要再融資利率

美國 1 月 20 日當週首次申請失業救濟人數

美國 12 月新屋銷售

〈台幣戰 29 元關卡〉新台幣收升 1 角至 29.302 元 非央行放手而是另有原因

新台幣 24 日收升 1 角至 29.302 元，收盤價創 2013 年 1 月下旬以來新高，外匯交易員認為，新台幣大升 1 角作收主要是因今日主要亞幣的升值力道強勁，並非央行放手升值。閱讀全文...

〈iX 銷量再遭看衰〉穩懋及鴻海又成空方指標 Q1 難逃淡季

繼日前瑞信看衰蘋概股後，今天美系外資摩根大通又下手調降穩懋 (3105-TW) 及鴻海 (2317-TW) 評等，主因還是因為蘋果 (AAPL-US)iPhone X 銷量將持續下降，一般預料，第 1 季因為有農曆春節因素，營收將難逃淡季衝擊。閱讀全文...

〈興富發法說〉今年全台推案量 507 億元 加強手中餘屋去化

建商興富發 (2542-TW) 及集團內的潤隆 (1808-TW) 召開法說會，興富發副總廖昭雄指出，該公司今 (2018) 年全台推案量達 507 億元，同時，內湖的「雙湖匯」建案及「雙美館」都將在今年完工入帳。該公司今年還將加強去化餘屋，預計今年消化餘屋至少 70 億元。閱讀全文...

樂視網 117 億人民幣壓跌停 18 萬股民的逃脫之路才剛開始...

綜合新浪財經、界面新聞、中國證券網報導，停牌長達 9 個多月的樂視網 (300104-CN) 在今日迎來復牌，不出市場所料，樂視網開盤一字跌停，截止收盤，樂視網報 13.8 元人民幣，樂視網全天成交 3351 萬人民幣，最新總市值為 550.54 億人民幣。閱讀全文...

〈聯電法說〉Q1 晶圓出貨估增 2-4% 毛利率估下滑

晶圓代工大廠聯電 (2303-TW) 召開線上法說，展望第 1 季，總經理王石表示，第 1 季產能利用率維持 90%，晶圓出貨估成長 2-4%，產品平均單價以美元計算估較第 4 季下滑 2%，法人估以美元計算營收約較第 4 季增加 0-2%，不過毛利率將較第 4 季下滑。閱讀全文...