宏達電攜WEF秀最新VR內容 王雪紅親自出席

宏達電 (2498-TW) 今 (23) 日宣布與世界經濟論壇 (World Economic Forum 簡稱 WEF) 結盟，攜手推動「VR/AR for Impact」計畫，將在瑞士達沃斯舉辦的 2018 世界經濟論壇中展示最新的虛擬實境內容，董事長王雪紅將出席與會，她強調，這項計畫正以獨特的方式，讓大眾能深入認知人類面臨與解決現代議題的重要性。

王雪紅表示，人類面臨許多前所未有的挑戰，更迫切需要透徹的了解與清晰的方向，以協助解決全球諸多的議題。相較於以往其他媒介，虛擬實境能夠讓人沉浸於體驗之中，幫助學習、感同身受，進而起身改變整個世界。

世界經濟論壇電子產業計畫主席 Lauren Joseph 表示，已看見虛擬實境及擴增實境擁有巨大的潛力，能夠在社會上諸多議題如醫療與教育等發揮正向的力量，期盼在未來數年能與業界的領導者更加深入合作。

宏達電表示，「VR/AR For Impact」是 HTC 在 WEF 2017 發表，投入超過 1000 萬美元來支持聯合國永續發展目標活動，目標在積極發展能帶來正向影響與改變的虛擬實境及擴增實境內容與科技。未來，「VR/AR For Impact」計畫將會由 WEF 帶領，與虛擬實境及擴增實境領導者及聯合國共同合作；將在 WEF 2018 展示的計畫內容涵蓋 6 個面向。

宏達電今年一開年就透露出對 Vive 搶市占的強烈企圖，去年底中國先亮相一體機 Vive Focus，年初的 CES 發表兩款升級版硬體設備 Vive Pro 及 Vive Wireless Adaptor，接下來還有 MWC，董事長王雪紅也將領軍前往，另外，本周將登場的台北國際電玩展，Vive 也大規模參展。