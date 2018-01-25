紐約匯市─梅努欽支持美元轉弱 美元觸及三年低點

美元週三再度遭遇賣壓，美元指數下跌至三年低點。美國財政部長梅努欽說，美元轉弱有利美國貿易，美元因而受到壓力。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.9% 至 89.304，自 2014 年 12 月以來首度跌破 90 大關。

歐元上漲至 1.2388 美元，創逾三年高點，紐約週二尾盤報 1.2298。

英鎊上漲至 1.4229 美元，週二尾盤報 1.40。英國公布 11 月失業率依舊為 4.3%，為自 1975 年以來低點，英鎊因而上漲。

週三早場，美元下跌，隨後梅努欽在達沃斯世界經濟論壇上說，他不擔憂美元近來的跌勢，美元轉弱有利美國的貿易與機會，該談話後，美元進一步下跌。

梅努欽以往便支持美元轉弱，他說疲弱美元讓美國貿易居於有利位置。川普總統亦希望美元轉弱，他於 4 月時說，美元太過強勁。

分析師說，美元今早持續下跌，財政部長梅努欽今早發表的談話並不意外。川普總統在競選期間，焦點便在讓製造業重返美國，也提到擔憂強勢美元。

美元的長期趨勢屬跌勢，支撑即將跌破。目前尚無反彈跡象。但由於川普總統對進入美國的太陽能板與洗衣機徵收關稅，貿易戰有開打可能，投資人觀望美元反應。川普有意降低美國貿易赤字，靠的正是疲弱美元。