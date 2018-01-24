【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到 iPhoneX 訂單疲軟以及外資調降供應鏈預測之下，使得電子期反轉下跌，終場加權指數下跌 100.95 點，跌破 11200 點大關，成交量能維持在千億元水準之上，而外資在現貨部分買超 42.36 億，合計三大法人現貨淨買超 43.64 億。

《國際金融市場焦點分析》

日本央行在週二公布利率決策，維持基準利率 - 0.1% 不變，十年期日本公債殖利率目標維持在 0% 附近，對於經濟成長和通膨的預期小幅上調，公布後日圓一度急升，然而日本央行總裁黑田東彥表示，離物價穩定目標尚有距離，暫未考慮退出 QQE 政策，日圓期貨隨後回吐漲幅轉跌，但由於美國政治前景仍充滿不確定性，美元指數今早再創新低且跌破 90 關卡，非美貨幣上揚。

《國際商品市場焦點分析》

美元走勢持續疲軟，沙烏地阿拉伯表達延長減產協定的意圖，同時儘管美國近期產量上升，但市場樂觀預期美國上週庫存將是連續第十週下滑，油價因此全面走強，兩油期貨價格收盤均上漲超過 1%；國會投票結束了政府關門事件，市場不確定性暫時消除，位處在高檔的金價帶來壓力，不過美國總統川普以課徵關稅手段加深貿易保護主義憂慮，美元再度走低，推升金價反彈上漲。

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