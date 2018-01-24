谷歌一月內第二次出手！與騰訊共同投資中國AI醫藥公司

繼本月初領投中國手遊直播平台觸手後，谷歌近日又參與投資了一家中國 AI 企業。

1 月 24 日，AI 醫藥研發公司晶泰科技宣布已於近期完成了約 1500 萬美金的 B 輪融資，由紅杉資本中國基金領投，谷歌跟投，A 輪投資方騰訊繼續在本輪追加投資。

晶泰科技 2014 年創立於美國，公司總部位於深圳，並在北京、波士頓設有分部。該公司基於計算物理、量子化學、分子動力學、人工智慧與雲端運算等技術，為藥企提供智能化藥物研發科技，旨在提高藥物發現與發展關鍵環節的效率與成功率，降低研發成本。晶泰科技的投資方還包括真格基金、峰瑞資本等。

據騰訊科技消息，谷歌企業投資發展部的林宜范表示：

晶泰科技的人工智慧平台是一個強大的藥物研發工具，許多重要的研究人員已經開始應用。他們的藥物研發技術，如 ID4，能夠在促進新藥研發能力與效率的同時降低成本。我們很榮幸與這支實力強大的團隊合作，也對他們未來的發展充滿期待。

值得關注的是，谷歌、騰訊此次共同出現在晶泰科技的投資人名單中，就在本月 19 日。谷歌和騰訊剛簽訂了一項專利交叉授權許可協議，覆蓋一系列產品和技術，聯盟的形成意味著雙方未來將在科技領域展開合作。谷歌與騰訊共同投資一家公司的案例此前也曾出現，2016 年，晶片公司 Barefoot Networks 獲得了來自谷歌、騰訊、阿里巴巴的數千萬美元投資。

谷歌第三次投資中國企業

公開資料顯示，谷歌對中國企業的投資共有 3 起，其中兩起發生在本月。

2015 年 10 月，谷歌參與了北京人工智慧創業公司 Mobvoi 7500 萬美元的融資。

2018 年 1 月 5 日，谷歌領投了手游直播平台觸手 D 輪 1.2 億美元融資。

谷歌一直看好以實時互動的社區氛圍為核心賣點的直播平台，也一直想切入社區化直播平台。隨著中國影音直播行業的洗牌期進入尾聲，頭部直播平台鬥魚、虎牙近期傳出即將 IPO 的消息，谷歌投資觸手在很大程度上也是想進入該行業分一杯羹。

『新聞來源／華爾街見聞』