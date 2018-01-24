依圖科技在新加坡設立首個海外辦事處 面向全球輸出「中國智」

新加坡 2018 年 1 月 24 日電 / 美通社 / -- 中國頂尖人工智能公司依圖科技於 1 月 23 日宣佈，其在海外的第一家國際辦事處正式於新加坡開幕。

新辦事處將作為依圖科技服務東南亞客戶和合作夥伴的區域樞紐，為東南亞、香港和澳門等區域的客戶提供全球頂尖的人工智能技術和解決方案，並攜手區域內合作夥伴在東南亞共同建立人工智能生態體系。



新加坡經濟發展局資訊通信與媒體司長洪振達（中間）出席依圖新加坡辦事處開幕儀式

「新加坡擁有蓬勃發展的科技生態系統，我們看到新加坡作為全球人工智能發展與創新市場和樞紐的巨大潛力。」在開幕活動上，依圖科技聯合創始人林晨曦說：「我們希望有機會通過我們在人工智能領域已有的成就和深入探索，為這個生態系統的發展作出貢獻，為亞洲及其他區域建立更美好的未來，創建無限可能。」

助力「智慧國」，中國智能服務全球

在全球範圍內，人工智能正在迎來極其難得的發展機遇，也擁有著無限潛能待開發。新加坡政府也正在計劃利用並建立人工智能的關鍵前沿技術，把新加坡打造成為全球首個「智慧國」。

作為新加坡經濟發展的領導機構，新加坡經濟發展局承擔著新加坡經濟發展策略規劃和執行的重要職能，在依圖新加坡辦事處的開幕上，新加坡經濟發展局資訊通信與媒體司長洪振達先生出席並發表致辭。

「我們非常高興依圖選擇將新加坡作為其區域總部和研發中心。依圖在人工智能和計算機視覺兩方面的實力將使之成為新加坡人工智能生態系統的重要成員之一。依圖將為安全、金融、醫療和運輸等領域開發不同解決方案，並在其過程中，將為新加坡人工智能生態系統創造新的就業機會。」洪振達先生說。

在剛剛過去的 2017 年，依圖科技已經連續摘得由美國情報先進研究計劃局（IARPA）與國家標準與技術研究所合作發起的人臉識別挑戰賽（FRPC）冠軍，以及美國國家標準與技術研究院組織的全球人臉識別技術測試四項第一，遠超俄羅斯公司 Vocord、法國公司 Morpho 等老牌技術公司。

隨著人工智能技術的發展，越來越多的場景正在被解鎖，人工智能在生產和生活中獲得廣泛應用，而以人工智能技術為全新驅動和創新引擎的新經濟時代也正在來臨。作為亞洲重要的金融中心，新加坡政府建設智慧國家的雄心壯志，為以依圖為代表的全球頂尖人工智能公司提供了服務城邦轉型的機會。

「我們也看到將 AI 解決方案引入亞洲其他市場的潛力，在這個市場中，數字化轉型正在加速進行。這些主要是移動優先的市場，具有大量的數據，人工智能可以被部署來實現更快、更靈活和更有效的業務決策。」依圖科技東南亞及港澳地區總經理王琪說，在新加坡的落地，既為服務城邦轉型作出貢獻，也是將全球領先的中國人工智能技術輸出世界的全新開始。

圖片 - https://photos.prnasia.com/prnh/20180123/2038786-1