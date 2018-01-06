2018年必須揮別的五個理財壞習慣

嘉豐瑞德在悟空說財經撰文指出，2017 年已經過去，甚至有人感嘆時間過的真快，2017 年還有好多事情沒做，沒完成，便再次為自己的「拖延症」懊悔。

如果在理財中患上了 「拖延症」 ，一輩子會在渾渾噩噩中度過，而且也會讓你錯過很多投資發財的機會，不能富裕。所以，在 2018 新年即將來臨之際，我們要學會總結，必須打倒 「拖延症」 ，改掉那些理財壞習慣。

1、等有錢了，再進行理財

這是很多人在理財中患有的最典型的 「拖延症」 習慣，總是認為自己錢不多，理財太早，甚至認為理財是有錢人做的事。知名財富管理機構嘉豐瑞德分析師表示，事實上，相比那些富人來說，普通人更需要理財，甚至更加迫切想靠理財致富。及早理財，不可拖延，財富增加，生活質量也才會提高。

2、過度害怕風險，一再延遲投資

房產，被調控；股市，風險大；理財產品，收益率降低…… 每個人都有風險意識固然好，如若過度害怕風險，一再延遲投資理財，就不是一個好習慣。

就比如有些人擔心風險，便選擇儲蓄這類最安全的理財工具，安全性有保障，收益卻很低，就錯過了獲得高收益的機遇。

3、養老規劃還早，50 歲後再考慮

尤其是年輕人，都覺得養老規劃現在考慮過早，甚至有些人壓根就沒考慮過，有錢多少花多少錢，為此現在月光人群數也增多，嘉豐瑞德分析師表示，有一份退休金就已足以，然而有這種想法的人都有欠考慮。提早規劃養老，積累足夠的養老金，到晚年才能享受高水平的晚年生活。

4、先買汽車，先不買房

先買車，有些人認為在大城市生活，開車比較方便；其次，有車也有面子，炫耀自己。「先買車，先不買房」這是患 「拖延症」 的人常有的一種不正確的觀念，要知道汽車是消費品，容易貶值。而房產是投資品種，會不斷增值。所以，建議先買房再考慮買車。

5、信用卡消費方便，多備幾張

信用卡是把雙刃劍，購物刷卡方便，同時也會讓你陷入無止境的負債當中，不停地刷，不停地還，卡債像滾雪球一樣越滾越大，致使陷入惡性循環中，不能富裕。 嘉豐瑞德理財師建議大家的身邊備 1-2 張信用卡足矣，並辦理透支最低限額的，準時還款避免留有信用汙點，影響未來的貸款。