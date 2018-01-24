亞洲最有錢的銀行家也發出預警了 全球股市太低估風險

印度 Kotak Mahindra 銀行董事總經理 Uday Kotak 加入全球銀行業高層的行業，對目前全球股市發出預警，對經濟成長導致金融市場過度自滿感到憂慮。

Kotak 在達沃斯（Davos）世界經濟論壇期間接受彭博採訪表示，在全球股票市場高漲下，風險被低估，無論是美國、歐洲或其他地方，投資人都過度自滿。

今年全球股市的市值已增加超過 3 兆美元，此次達沃斯年會上，巴克萊、花旗、凱雷集團的高層們也對自 2011 年以來最強勁的全球經濟成長帶動的股市自滿氣氛發出預警。

國際貨幣基金組織（IMF）周一表示，儘管經濟成長正在回升，各國央行可能陸續升息，但經濟衰退可能比許多人預想的更快來到。

Kotak3 目前以 109 億美元的財富位居印度第 8 大富豪，同時也是亞洲最富有的銀行家，他表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）的去現金運動正將資金推向股市，印度主要股票指數自 2016 年底以來已上漲 45％，在全球股市表現中，名列前茅。

Kotak 表示，去現金運動同時使得印度儲戶的大量資金集中流入部分股票，尤其要對印度股市的小型股謹慎看待，因為已有泡沫化的跡象。

由於印度試圖清理其銀行體系中超過 2100 億美元的受壓貸款（stressed loans），Kotak 正在伺機收購廉價資產。最新數據顯示，Kotak Mahindra 銀行的不良貸款率佔貸款總額的 2.3％，約佔該國銀行業的 1/4。

印度不良資產近 3 年來快速增加。（來源：彭博社）

Kotak 說，這要花點耐心和時間，收購這些廉價資產，要有合適的價格、合適的機會，事實上，收購的時間點隨時一觸即發，而接下來的 12 到 18 個月裡會看到更多的機會。