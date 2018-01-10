世界銀行：2018年全球經濟將增長3.1% 為七年來最佳

摘要：世界銀行周二表示，全球經濟預計將在 2018 年增長 3.1％，略高於上一年的 3％，為七年來最佳。2018 年將是金融危機以來，全球經濟首次接近或達到完全增長潛力。不過，世行警告說，除非政府採取政策，增加勞動力的參與，不然今年的經濟增長將是暫時的。

世界銀行周二表示，全球經濟預計將在 2018 年增長 3.1％，略高於上一年的 3％，為七年來最佳。2018 年將是金融危機以來，全球經濟首次接近或達到完全增長潛力。

在每年更新兩次的世界經濟報告中，世界銀行警告說，除非政府採取政策，增加勞動力的參與，不然今年的經濟增長將是暫時的。

世界經濟增長速度預計將在 2019 年降至 3%，並與 2020 年降至 2.9%。

新興經濟體將是全球經濟增長的主要推手，尤其是商品出口，這些國家的平均增長率預計將在今明兩年分別達到 4.5% 和 4.7%。

而同時，隨著多國雁行逐步退出刺激政策，投資放緩，發達經濟體的增長預計會在 2018 年從去年的 2.3% 降至 2.2％。

世界銀行表示：「從長遠來看，潛在增長減緩，一個衡量當勞動力和資本都被充分利用時經濟增速的指標，將危及提高生活水平和減少貧困上所取得的成就。」

世界銀行預計，全球經濟增長最快的地區將是東亞和太平洋地區。中國經濟預計今年將增長 6.4％，然後在明年放緩至 6.3%。在印度，今年 GDP 增長預計將達到 7.3％，並將在 2019/2020 年升至 7.5％

在非洲、拉丁美洲、中東和亞洲的貧窮國家，隨著大宗商品價格的走強幅度不及預期，2018 年經濟增長預計為 5.4%。

世界銀行預計，撒哈拉以南非洲地區的經濟增長將在今年達到 3.2，並在 2019 年達到 3.5％。

加納是非洲增長最快的經濟體，2018 年經濟增長率預計將達到 8.3％，其次是埃塞俄比亞（8.2％）。

在拉丁美洲，世界銀行預計，經濟增長最強勁的國家將是巴拿馬（5.6％），而委內瑞拉的經濟預計將在 2018 年收縮 4.2％。

此外，世行預計，2018 年，全球油價平均為 58 美元。這一數字預計將在 2019 年升至每桶 59 美元。

『新聞來源／華爾街見聞』