2008年金融危機10周年 面對下一場金融危機 經濟學家怎麼看？

21 世紀經濟今 (24) 日報導，2008 年金融危機距今十周年，隨著全球金融市場持續上漲，道瓊指數和標準普爾 500 指數上周再創歷史新高，擔心過熱的市場是否正奔向下一次金融危機，並非多慮。 國際貨幣基金組織（IMF）22 日在達沃斯發布全球經濟展望報告時，雖然上調了普遍經濟增長預測，卻警告下一次經濟衰退「可能比我們想象的更接近」，而且應對危機的 「 彈藥 」 會比以前更少。

報導指出，IMF 首席經濟學家奧布斯特菲爾德（Maurice Obstfeld）稱，目前的全球經濟好轉並非偶然，很大程度上是因為宏觀調控政策的寬鬆，因此，當前的好轉不可能是一個新常態。他建議各國有必要問自己三個問題：如何提高經濟效率？怎樣避免經濟下滑的結局？如何確定是否有能力應對下一次經濟衰退？

凱雷集團共同創始人兼聯席執行主席魯賓斯坦（David M． Rubenstein）擔心政府債務問題，也擔心出乎意料的 「 黑天鵝 」 事件，比如無法預料的地緣政治衝突、恐怖襲擊或全球傳播的疾病。

M&G Investments 首席執行官理查茲（Anne Richards）則擔心技術問題，在她看來，地緣政治危機不會導致牛市崩潰，因為畢竟市場一直在面對和消化地緣政治風險，而一場毀滅性的 IT 崩潰可能會真正導致下一場金融危機。

她警告決策者有可能忽視市場投資者對技術依賴的威脅，以及在關鍵系統崩潰情況下可能造成的損害。她認為，新技術和雲所帶來的系統性風險可能引發一場足以改變當今市場的嚴重事件。

在巴克萊銀行（Barclays）首席執行官斯特利（Jes Staley）看來，未來可能會出現另一場危機，但銀行系統的情況與上次經濟衰退前已大不同。如果發生崩潰，不會是來自銀行系統。斯特利還建議，監管機構、銀行和學術界應該加強聯手合作，考慮如何來避免下一場危機。

瑞士聯合銀行董事長韋伯（Axel Weber）也對下一場金融危機的風險憂心忡忡。他認為當前市場情緒「過於活躍」，投資者的樂觀情緒與經濟的實際狀況之間存在著 「 令人擔憂的差距 」 。 Axel Weber 表示，投資者正在冒險，然而有時候，（經濟）要停下來就停下來，到 2019 年達沃斯峰會時，市場可能會處於更加困難的位置。