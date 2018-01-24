美國創新力排名跌出前10名 韓國和瑞典蟬聯前2名

彭博社創新指數最新資料顯示，美國的創新力排名跌出前 10 名，為這一指數創立 6 年來首次。韓國和瑞典蟬聯前 2 名。中國上升 2 名，排在第 19。專家表示，中美創新力此消彼漲基本客觀，美國排名下降或與川普的相關政策有關。

2018 彭博創新指數參考研發支出、高科技企業集中度等 7 項指標，排在前 10 位分別是韓國、瑞典、新加坡、德國、瑞士、日本、芬蘭、丹麥、法國和以色列。南非和伊朗重新回到前 50 名；排名下滑最多的是紐西蘭和烏克蘭，各下滑 4 位。

三星 (005930-KR) 是韓國保持榜首的支撐力。彭博社表示，韓國市值最高的企業三星電子在美國獲得的專利數量，在全世界所有企業中排名第 2，僅次於美國 IBM(IBM-US)。

美國的排名首次跌出前 10 名，從去年的第 9 位下滑至第 11 位。彭博社稱，美國高等教育效率類別 (包括新畢業的理科和工科學生占勞動人口的比例) 的排名下滑 8 位，在高增值製造業類別中的排名也出現下滑。

彭博社援引華盛頓資訊技術和創新基金會主席阿特金森 (Robert Atkinson) 的分析稱，美國的這種現象還將持續。他表示，與美國不同，其他國家都已經採取措施，通過制定靈活、有充足資金支持的創新政策，例如提高研發稅收獎勵，為研究提供更多政府資金等。

對於美國創新能力排名下降，技術經濟觀察家瞬雨 23 日接受《環球時報》採訪時表示，與川普上任有一定關係。由於川普的政策原因，矽谷等地創新氛圍受到影響。

當代世界研究中心特約研究員趙昌會 23 日也表示，由於金融危機帶來的影響，川普上台後，削減很多科技領域的開支。另外，美國內部一段時期以來紛爭不斷，使得整個國家也沒有一條長期堅持的清晰的發展思路。

中國排名比去年上升 2 位，排第 19。彭博社稱，中國勞動力中大量湧現出新的科學與工程專業畢業生，華為等科技公司創新專利數量也在不斷增加。

美國《華盛頓郵報》援引報告稱，中國已變成世界第 2 大研發經費支出國，2015 年全球研發經費總額近 2 兆美元，中國占 21%。如果按當前增長速度持續下去，中國將很快變成研發經費最大支出國。

同時，中國大幅擴大技術工人隊伍。從 2000 年到 2014 年，每年獲得理工科學士學位的大學畢業生人數從大約 35.9 萬人增長到 165 萬人。而同期美國相應的畢業生人數則從大約 48.3 萬人增長到 74.2 萬人。

哈佛大學商學院創業管理中心副教授斯科特 ‧ 克米尼爾斯近日接受《環球時報》記者專訪時表示，對比中美兩國的創新環境，「至少有一件事是美國要向中國學習的 -- 對創新和科學的尊重態度」。

斯科特提到他認識的著名美籍華裔數學家丘成桐，「在中國，人們對待這樣一位非凡的數學家，就好像美國人對待一個體育巨星一樣」。

瞬雨認為，為了更好地提升創新能力，中國還需要更加嚴格地保護原創、保護智慧財產權。