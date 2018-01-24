花旗：香港富裕家庭冀傳子孫1100萬財富

在現實世界中，有錢人為爭產而反目成仇的情況已屢見不鮮，花旗銀行發布香港富裕家庭財富傳承調查，發現父母期望傳承給子孫後代的財富，平均金額為1100萬元，遠超子女所期望得到的平均300萬元，不過42%的受訪子女卻對父母財富承傳的安排一點也沒有信心。

花旗銀行於去年12月中下旬以網上問卷發線下訪談方式，訪問了551名擁有100萬元或以上流動資產的父母及501名子女，調查香港富裕家庭財富傳承的看法。

花旗銀行保險業務主管鍾月英表示，66%的父母從未向子女財富承傳的安排，就是怕會傷害家人之間的感情，由於溝通不足，這亦是導致父母與子女之間對財富傳承金額有落差。

俗話說「富不及三代」，調查也側面反映出部份有錢人的憂慮，74%的受訪者希望將財富傳至孫子女一代，而傳承給第二代及第三代的財富比例為6比4。

鍾月英指，近年來承傳話題已愈來愈受歡迎，並傾向透過保險作長線布署，尤其是儲蓄成份較重的保單，其需求已明顯增加，而花旗與友邦(01299-HK)亦有合作推出相關產品，即使去年中國嚴控資金外流，令內地客對保險產品需求減少，但該行保險業務仍跑贏大市，其收入按年增長50%。

文：黃和美

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