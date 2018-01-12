涉隱瞞氣候變化 紐約告5跨國油企 撤投資並求償5900億台幣

紐約市政府周三 (10 日) 宣布控告 5 間石油企業，向它們尋求「損害賠償」，要求它們為紐約面對因氣候暖化所致的極端天氣，而造成的 200 億美元 (約 5900 億元新台幣) 防災支出負部分責任，又表示該市的退休基金將會撤走在化石燃料企業的約 50 億美元投資。

被控告的 5 間油企包括殼牌 (Shell)、康菲石油 (Conoco Phillips)、埃克森美孚 (Exxon Mobil)、英國石油 (BP) 和雪佛龍 (Chevron)，紐約市政府要求企業幫助承擔總值 200 億美元，用於保護城市、經濟和公共服務的計劃。

綜合香港明報、文匯報報導，2012 年颶風「桑迪」吹襲紐約市後，市政府為保護曼哈頓下城區和甘迺迪國際機場等低窪地區，花費的金額增至數十億美元，這些錢必須向它們追討。

控告狀指出，約 100 間石油企業需要為自從工業革命以來全球 2/3 的溫室氣體排放量負責，市政府所控告的 5 間油企，更是主要的溫室氣體排放企業，佔整體排放量 11%。

美國早有地方政府控告油企，但紐約是首個宣布撤走投資化石燃料的大城市。紐約市政府為消防員、警察、教師及其他僱員設立 5 個退休基金。市長辦公室資料顯示，5 個基金合共有 50 億美元投資在大約 190 間石油企業。

市長白思豪 (Bill de Blasio) 在周三的記者會上說：「紐約市為下一代站起來，成為美國首個不投資退休基金於油企的主要城市。同時，我們在氣候問題上直接挑戰油企，他們知道石油的影響，卻意圖誤導民眾以保障利益。」

他嚴厲指控，油企的科學家早已發現燃燒化石燃料是氣候變化主因，但公司隱瞞研究結論，將盈利置於公眾利益之上。

紐約市政府旗下 2 大退休基金今後將撤走 50 億美元化石燃料投資，白思豪揚言「我們不會等」，將以行動保護公眾。

在紐約之前，加州的馬林縣 (Marin)、聖馬特奧縣(San Mateo) 和因皮里爾灘(City of Imperial Beach) 去年 7 月控告 37 間油企，要求油企資助解決全球暖化問題的開支。舊金山、奧克蘭亦在去年 9 月亦控告上述 5 間油企，要後者為海平面上升、極端天氣和人為導致的氣候轉變情况負責。

埃克森美孚聲明回應稱，「減少溫室氣體排放是全球議題，需要全球參與和行動，(紐約市) 這類訴訟於事無補」。雪佛龍發言人亦表示，訴訟不能解決氣候變化的嚴重議題。

美國是溫室氣體主要排放國之一，不過川普在去年 6 月宣布會退出應對氣候變化的《巴黎協定》，引起全球批評，就連部分美國城市的政府亦表示反對。川普周三在白宮暗示，如果協議對美國公平一點，或能說服美國再加入協議。有分析認為，他去年宣布退出協議，不排除只為換取較寬鬆的減排標準。

而民主黨籍的白思豪此舉被視為希望將自己打造成應對氣候變化的全國性領袖，藉此與質疑氣候變化的川普分庭抗禮，增加政治資本。

白思豪日前應邀出席美國愛阿華州首府得梅因市「進步愛阿華」(Progress Iowa) 主辦的籌款晚宴，對於此前關於他「正在為參加 2020 年總統大選鋪路」的眾多猜測，白思豪回答，「我要當好紐約市長，不參加 2020 年總統競選」。

當局則把這次官司與早年有政府控告煙草商相提並論。