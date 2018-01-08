氣候失控 雪梨高溫飆47.3℃ 華盛頓山體感-69℃

極端氣候肆虐南北半球。北美洲東部接連受「炸彈氣旋」(bomb cyclone) 及極地寒流吹襲，加拿大及美國東岸部分地區錄得破紀錄低溫，估計影響約 1 億人；位於南半球的澳洲則面臨熱浪，雪梨市郊彭里斯 (Penrith) 周日 (7 日) 高溫竟達攝氏 47.3 度，是大雪梨區的第 2 高溫。

綜合香港明報、文匯報報導，美國東岸持續受寒流侵襲，「炸彈氣旋」肆虐，多地低溫預計打破百餘年紀錄，約 1 億人受影響，有居民形容儼如「地獄」。氣象部門專家警告，若皮膚暴露在空氣中，只需 10 分鐘便可能凍傷。

新罕布什爾州的華盛頓山 (Mount Washington) 上周六錄得 - 38℃的破紀錄低溫，當地體感溫度在時速 145 公里的強風中低至 - 69℃，可能是全球最寒冷的地方。

波士頓氣溫約零下 12 度，但沿岸地區上周末受百年一見的 1 公尺高風暴潮影響，海水湧入街道並結冰，部分居民需緊急疏散。市內多條水管因結冰爆裂，當局加緊維修。

紐約市甘逎迪國際機場錄得破紀錄的零下 13 度，紐約港務局忙於清理積雪，並與航空公司和聯邦航空局合作，限制進入機場的航班數目。羅得島州受強勁暴風雪吹襲，數十人受傷送院。

緬因州沿岸地區不少汽車的電池失靈，導致拋錨，需急召拖車公司重新啟動電池或拖走車輛，駕駛者和乘客被迫冒着嚴寒在路邊等待。佛羅里達州及緬因州有多間學校關閉，部分航班取消。

美國國家氣象局向新英格蘭地區至賓夕法尼亞州一帶發出風寒警告及寒冷天氣警告。當局預告，在北極寒流與風寒效應影響下，美東大部分地區的體感溫度可低至 - 43℃，如皮膚外露，10 分鐘內便可能凍傷。當局料今起逐漸回暖。

惡劣天氣令美東沿海部分地區出現洪災，數千戶居民電力中斷，各地商業活動停頓，逾百間學校停課，鐵路服務延誤或取消，航空交通亦陷入混亂。截至上周六，美國仍有超過 3420 航班延誤，約 500 航班取消。其中上周四 (4 日) 至上周五 (5 日) 因暴雪強風關閉的紐約甘迺迪機場影響最嚴重，大批滯留旅客鼓譟。

包括川普在內的氣候變化懷疑論者以嚴寒天氣質疑全球暖化真確性，不過美國羅格斯大學氣候科學家弗朗西斯 (Jennifer Francis) 去年於 WIREs Climate Change 期刊公布的研究指出，全球暖化與北極以南地區出現嚴寒天氣有關。

研究顯示，北極上空一直有冷空氣積聚，並留在稱為極地渦旋 (polar vertex) 的低壓區內，形成強力環形噴射氣流，令極地冷空氣難以南下。

惟由於氣候暖化令北極海冰減少，渦旋及噴射氣流亦隨之減弱，北極以南地區較熱的空氣便能夠北上，而極地較冷空氣可南下，造成部分地區出現異常炎熱或寒冷的天氣。這本是自然氣候波動，但暖化令波動引致極端天氣變得更明顯，持續時間亦更長。

美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 去年指出，北極氣溫上升速度較全球氣溫升幅快 1 倍。氣候專家杜克斯 (Jeffrey Dukes) 稱，雖然氣候變化會否更常令南方出現嚴寒仍需時下定論，但整體而言可肯定地球正在暖化，而風暴破壞力將變強。

《星島日報》報導，在美國酷寒之際，澳洲雪梨市郊彭里斯 (Penrith) 天文台於周日下午 3 時 35 分錄得 47.3 度高溫，是彭里斯有記錄以來最高溫，也是大雪梨區錄得的第二高溫紀錄。雪梨的最高溫紀錄是 1939 的 47.8 度。

在酷熱天氣下，有關方面當天取消了國際網球賽，居民也紛紛湧往海灘消暑。雪梨北岸塔朗加動物園園方給動物餵以凍食，像給河馬餵食胡蘿蔔雪條，讓牠們消暑。新南威爾斯省有數以千計居民不但受酷熱煎熬，也受停電影響。受影響的雪梨用戶近 3000 戶，中央海岸逾 4000 戶。

在高溫下，雪梨火災警告級別達到嚴重程度，鄉郊消防局已在大雪梨區及亨特區頒布全面禁火令。在靠近維多利亞省省界的南澳省東南部發生的山火失控，當局向當地居民發出警告，指出山火對生命及財產構成威脅，並呼籲居民進入穩固的建築物內躲避。