這幾天2件大事會讓市場驚心動魄 都跟川普有關

美國總統川普的貿易保護主義大刀揮向中國和韓國等亞洲國家，但這幾天還有 2 件大事會讓市場驚心動魄：1. 川普參加達沃斯舉行的世界經濟論壇，他將在論壇上傳遞「美國優先」訊息。2. 北美自由貿易協定 (NAFTA) 開始新一輪談判，在川普揚言退出下，NAFTA 前途堪憂。

〈川普赴 WEF 宣揚美國優先〉

川普週五將赴世界經濟論壇至閉幕詞，傳遞「美國優先」訊息。 (圖：AFP)

達沃斯世界經濟論壇 (WEF)2018 年年會 1 月 23-26 日舉行。70 位國家元首或政府首腦以及 38 位主要國際機構的領導人出席，創下歷屆之最。

川普 (Donald Trump) 將於週五 (26 日) 在達沃斯政商領袖峰會上致閉幕詞。美國副總統彭斯 (Mike Pence) 表示，總統川普將在達沃斯就其經濟日程和所獲成果作出解釋，並傳遞「美國優先」的訊息。

分析師預計，一旦川普表達貿易保護立場，可能引發新興市場貨幣賣盤。

此外，WEF 召開前幾天發佈的調查顯示，主要國家之間爆發政治和經濟對抗，包括直接軍事衝突的風險已經急劇上升。

這份全球風險報告強調了 2018 年的幾個重大風險，包括極端天氣和氣溫帶來的環境風險、經濟不平等和網路攻擊。

但最突出的是地緣政治擔憂升溫。過去一年，美國總統川普與北韓領導人金正恩之間的口水戰不斷升級，使全球在過去數十年裡從來沒有如此接近核衝突。

〈NAFTA 開始新一輪談判〉

NAFTA 第 6 輪談判 1 月 23-28 日舉行，在川普揚言退出下，前途堪憂。 (圖：AFP)

加拿大、美國和墨西哥關於更新北美自貿協定 (NAFTA) 的第 6 輪談判，將於當地時間 1 月 23-28 日在加拿大蒙特利爾舉行。

在川普已經威脅要退出 NAFTA 的情況下，美國、加拿大、墨西哥 3 方將需要解決重要分歧，NAFTA 前途看起來已處境危險。

前 5 輪談判沒有對關鍵問題取得重大進展，墨西哥與加拿大表示第 6 輪談判至關重要，將要做出複雜的決定。

不過，川普或將繼續威脅其他成員，如果沒有達成他想要的條件，美國就會退出 NAFTA。

自從去年上任以來，川普就一直宣稱要廢除他所稱的「災難性的貿易協定」，他將 NAFTA 描述為一個對美國極度不公的協議。

然而，在過去 10 天裡川普給出的有關 NAFTA 的資訊卻是矛盾的，他表示可能延長談判的底線時間，但同時又稱退出該協議是最好的選擇。

加拿大外交部顧問委員會的官員 Rona Ambrose 說：「雖然存有一絲樂觀，但談判的氛圍看起來不像如此，大家好像在等著看川普何時會宣佈正式退出。」

FX168 財經網引述 IHS Markit 首席亞太經濟學家 Rajiv Biswas 指出，儘管 2018 年伊始世界經濟前景樂觀，但美國與某些關鍵交易夥伴國、尤其是中國之間的貿易摩擦增加，是全球經濟前景面臨的主要風險之一。

荷蘭國際集團外匯策略師 Viraj Patel 表示，如果川普表態堅決反對貿易，將引發全球貿易相關貨幣拋盤，如韓元、人民幣等，並最終令美元承壓。