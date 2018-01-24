菲律賓GDP成長連10季超過6% 市場臆測升息聲浪不斷

菲律賓為全球經濟成長最快速的國家之一，在消費者支出持續攀升帶動下，2017 年第 4 季 GDP 增漲 6.6%，已連續 10 季成長超過 6%，促使央行思考是否該實行升息政策，以控制通貨膨脹。

菲律賓 GDP 連 10 季成長超過 6%

菲律賓統計局週二 (23 日) 公佈，2017 年全年 GDP 成長了 6.7％，然而第 4 季的 GDP 上漲 6.6％，略低於預期的 6.7％，導致菲律賓比索和股票下跌，根據 XE.com 的數據，在台北時間上午 11:30，1 美元可兌 51.0406 菲律賓比索。

在總統杜蘭特推動 1800 億美元的公路和鐵路建設計劃帶動下，菲律賓經濟持續看漲，然而同時，大幅投資基礎建設也導致預算和經常項目出現雙赤字、貨幣下跌以及引發通膨的擔憂。

菲律賓發布 GDP 數據後，大摩 (Morgan Stanley) 的經濟學家 Deyi Tan、Zhixiang Su 與 Fuxin Liu 在報告中指出：「儘管我們認為經濟體還沒有到過度擴張的程度，但在經濟強勢成長情況下，總體經濟風險可能會出現。」他們認為，迅速開始進行緊縮政策將有助於拉長成長周期，並減輕風險。

總督 Nestor Espenilla 在貨幣緊縮政策方面，一向採取謹慎的態度，目前的通膨還在央行年度目標範圍的 2％至 4％內，但隨著稅率提升，市場可能面臨價格壓力，央行可能需要考慮是否升息。摩根大通和法國農業信貸銀行的經濟學家預測，菲律賓央行可能在今年第 1 季進行升息。

消費者支出，佔菲律賓經濟體的 70％左右，2017 年第 4 季較前年同期上漲 6.1%，政府支出則成長 14.3％，投資增加 8.2％。

瑞銀的經濟學家 Alice Fulwood 表示：「增長速度超過市場預期，我們預計在政府的刺激政策和貸款增加帶動下，2018 年的成長將持續加速，但如果通膨上升和貿易平衡惡化，那麼經濟成長的可持續性將產生問號。」