日本12月出口年增率增長9.3% 對中國及亞洲出口額均創紀錄新高

摘要：日本出口連續 13 個月上升。日本 12 月出口年增率增長 9.3%，低於預期的 10% 和前值的 16.2%。主要貿易夥伴中，日本對中國出口年增率增長 15.8%，對美國出口年增率增加 3%，對歐盟出口年增率增加 11.4%。 在全球經濟復甦和日元疲軟的背景下，日本出口連續 13 個月上升。出口繼續保持穩健增長，也讓市場對於第第四季日本經濟增速保持樂觀。

日本財務省今日發布進出口數據顯示，日本 12 月出口年增率增長 9.3%，低於預期的 10% 和前值的 16.2%。

日本 12 月進口年增率增長 14.9%，高於預期的 12.4%，低於前值的 17.2%。進口數據年增率兩位數增長，顯示日本國內需求正在繼續增長。

在出口目的地方面，12 月日本對主要貿易夥伴的出口繼續增長，對中國及亞洲出口額均創紀錄新高。

其中，日本對中國出口年增率增長 15.8%，對美國出口年增率增加 3%，對歐盟出口年增率增加 11.4%。

主要出口商品中，發電機、計算機、半導體設備、音頻和影音設備增速靠前。

日本 12 月未季調商品貿易帳 3590 億日元，預期 5350 億日元，前值由 1134 億日元修正為 1122 億日元。日本 12 月季調後商品貿易帳 868 億日元，預期 2767 億日元，前值 3641 億日元。

目前日本經濟已經連續七個季度增長，為 1994 年以來的最長連漲時間。

路透調查顯示，目前日本公司對於經濟的信心依舊保持高位，有接近四分之三的日本公司認為經濟擴張仍能持續一年。不過調查也顯示，消費稅上調、與 2020 年東京奧運相關的公共工程支出減少、以及勞動力短缺的加劇，被認為是未來增長的障礙。

此外，大部分公司都不認為目前的復甦是可以自我維持的，相反更依賴於與奧運相關的支出。

『新聞來源／華爾街見聞』