日本一月份製造業PMI再擴張 創近4年來最高

一份週三公布的調查顯示，日本一月份製造業活動擴張速度創近 4 年來最快，紮實的生產和聘雇水準凸顯日本經濟持續健康成長。

Markit/Nikkei 日本製造業採購經理人指數 (PMI) 一月份季調後初值自前月終值 54.0 上升至 54.4。

該指數以 50 為產業擴張或萎縮的分水嶺，一月份已是連續 17 個月擴張，且站上 2014 年二月以來最高數據。

彙整該調查的 IHS Markit 經濟學家 Joe Hayes 表示，「能創下 2014 年二月以來最高 PMI 是因生產和聘雇成長加速的支撐。」

該 PMI 指數內的生產分項數據初值自前月的 54.5 上升至 54.7，也站上 2014 年二月以來最高數據。

聘顧指數則達 2 個月以來最高，而生產價格指數初值自前月的 51.0 上升至 52.0，創 2008 年 10 月以來最高。

自該 PMI 指數中的生產價格可推測，官方的消費者物價指數也可能開始加速，這對積極欲達成 2% 通膨目標的日本央行來說是好消息。

日本經濟過去一年健康成長，部分歸因於全球需求穩健帶動出口復甦。過去 7 季日本 GDP 擴張，創下十年來最長成長記錄，且需求超過供應的差距也達 9 年來最巨，日股創 26 年來最高水位，企業獲利也接近季錄高點。