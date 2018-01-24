「像極了2006年」：銀行家們擔憂金融危機重現

摘要：「我覺得這非常像 2006 年的時候，當時我們就在討論是否已經解決了經濟危機。當時的貨幣政策還是經濟蕭條年代遺留下來的產物，資本市場的體量非常小，很難應對真正意義上的升息。」巴克萊銀行 CEO Jes Staley 表示。

就在全球銀行股集體飆漲之際，銀行家們表達了對潛在危機的擔憂，認為現在的情況和 2006 年有很大的相似之處。

彭博援引巴克萊銀行的 CEO Jes Staley 表示，目前不斷上行的市場環境令他想起 08 金融危機前夕。股市屢創新高，同時波動性又接近歷史低位的情況是「不可持續的」。他還提醒，聯準會等央行升息的速度快於投資者預期也會是風險之一：

「我覺得這非常像 2006 年的時候，當時我們就在討論是否已經解決了經濟危機。當時的貨幣政策還是經濟蕭條年代遺留下來的產物，資本市場的體量非常小，很難應對真正意義上的升息。」

花旗集團 CEO Michael Corbat 也表示，「目前市場有一些麻木，而且矛盾點頗多，這是值得擔憂的。如果我們任由局勢這樣持續下去，下一輪危機來臨時很可能更為『暴力』。」

但上述兩位銀行高管都表示，如今銀行已經從上次金融危機中得到了教訓，在應對危機時的彈性更高，結構也沒有此前那麼複雜，然而銀行們還是應該時刻處於警惕風險。

此前，評級機構標普曾表示，目前全球利率水平接近歷史低位，企業都沉浸在低成本貸款的盛宴中，美國企業負債和槓桿水平創下了歷史新高，一些企業違約的可能性跟金融危機前差不多。

今年開年以來，全球股市基本上都帶着強勁的上漲勢頭，目前為止總市值已經增長了超過 3 兆美元。

美國標普 500 指數年初至今一路上行，昨天再度創下歷史新高：

銀行家們表達擔憂的同時，正是全球銀行股上漲正鼾之際。

國內市場上演了銀行以巨大的體量拉盤的開年大戲， 建設銀行、工商銀行股票的漲幅年初至今均已超過 20%。工行昨天漲超 4% 之後，總市值突破 2.7 兆人民幣，超過了摩根大通，重回宇宙第一大行的寶座。

美國方面，在川普稅改的利多下，銀行股處於穩步上漲的趨勢中。高盛和摩根大通近日都表示稅改將有利於銀行股，認為稅改對於銀行股最大的利多在於其將美國公司法定稅率的降低。

高盛預計，相關的稅率降低將有望使得美國銀行業平均 EPS 上漲 13%（假定法定稅率降低至 21%）。摩根大通認為，除了稅率外，銀行股也會從稅改所帶來的經濟增長中獲益。受益於經濟增長，部門投資將會加大進而推動銀行貸款增長。

美國代表銀行板塊行情的 ETF （SPDR S&P Bank）年初以來已經上漲近 10%。

『新聞來源／華爾街見聞』