分析員﹕港股今高開 支持位上移至32500點

美國股市走勢個別，其中道瓊斯指數低收，惟市場人士仍預期大市今日可以高開，支持位可以上移至32500點。

道瓊斯指數全日在窄幅上落，收市報26210點，跌4點或0.01%，標準普爾指數收市報2839點，升6點或0.2%，納斯達克指數收市報7460點，升52點或0.7%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7732點，升16點或0.2%，德國DAX指數收市報13559點，升96點或0.7%，法國CAC指數收市報5535點，跌7點或0.1%。

港股在美預託證券(ADR)普遍高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報86.73元，較本港收市價高1.2%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報12.49元，較本港收市價高0.4%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.58元，較本港收市價高0.5%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報11.31元，較本港收市價高0.6%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報5.96元，較本港收市價高1.1%。

時富證券聯席董事鄧建初預期，今早大市將會高開，預料後市支持位可上移至32500點。

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