技嘉今年營運樂觀一度大漲近9% 認購權證成交爆量

技嘉 (2376-TW) 董事長葉培城釋出樂觀訊息，不僅預期去 (2017) 年獲利是豐收的一年，更看好今 (2018) 年「只會更亮麗、更豐收」，激勵今 (24) 日股價走強，早盤大漲超過 7%，開盤半小時認購權證成交量也突破 1500 萬元，多方人氣熱絡。

葉培城指出，首季不僅顯示晶片缺貨，記憶體和被動元件上漲讓成本上升，近期輝達將有一批晶片 2 月到工廠，預計顯示卡 3 月可以出貨，也就是說到 3 月只有漲價可能。

技嘉指出，今年到 1 月中之前顯示卡已經漲價 5-10%，且的確因挖礦需求推升去年獲利比預期高。展望 2018 年，葉培城強調整體環境不比去年差，因此樂觀預估今年營收和獲利都會較去年好。

由於展望正面，技嘉今日早盤一度大漲逼近 9%，盤中在漲逾 7% 左右震盪，投資人除了布局現貨，權證也成為搶短線行情的利器，開盤僅半小時認購成交量已突破 1500 萬元，若投資人有意跟進，可留意技嘉中信 79 購 01(071413-TW)、技嘉台新 78 購 01(072485-TW) 和技嘉統一 78 購 01(071749-TW)，均為長天期價內外 15% 之內的權證，與現股連動性佳。