群聯潘健成證實遭勒索 發四點聲明

週刊報導，群聯 (8299-TW) 董事長潘健成驚爆桃色糾紛，潘健成今 (24) 日發出四點聲明，其中針對恐嚇勒索案，他已向新竹地檢署報案，該不法人士並已遭檢方偵辦，但由於該名人士針對私領域對他本人予以抹黑，因此他將立刻採取必要的法律行動，

根據週刊報導，潘健成與一名公司員工交往，雙方地下情長達 10 年，後來潘健成懷疑該名員工背著他與工程師在一起，雙方因此決定分手，不過小三以握有公司不法密件為由，聯合外人開口向潘健成要 1 億元，雙方反目成仇。

潘健成今日發出四點聲明。一、就檢方偵查群聯財報案，已充分配合司法調查，並如實提供所有相關資料與憑證，並無任何隱瞞，目前仍由新竹地檢署繼續偵辦中。

二、該恐嚇勒索案件是在本案偵辦期間，有不法人士假借取得財報案件等資料，向他本人進行恐嚇勒索，他已主動向新竹地檢署報案，該不法人士遭檢方偵辦並予以羈押。

三、從週刊報導得知，該不法人士或因心有不甘，進而向媒體透露之有關群聯事件內容均與事實不符，至於私領域部分也企圖對他本人予以抹黑，他將立刻採取必要法律行動。

四、自財報案件接受偵辦以來，即不斷遭受不同型式的騷擾，在此期間，所有涉及本人之相關事件，皆不影響群聯公司之營運，若造成大眾困擾，甚感遺憾。