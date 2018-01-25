日本擬訂定新法普及海上風電，估2030年度風電佔比約為1.7%

【財訊快報／劉敏夫】共同社報導指出，根據了解，日本政府計畫透過訂定新法普及海上風力發電。根據日本政府旨在普及海上風力發電的新法案概要。除了引進把都道府縣各異的風車設置許可年限大幅延長至超過 25 年等全國統一規則外，還寫入了由國家主導設置旨在與當地順利協調的協議會。此舉目的在於促進企業新的參與。法案將於 3 月上旬由內閣會議決定，希望在本屆國會通過。



距陸地較遠的近海具有風力穩定、可能無需採取噪音和景觀維護措施的優點。據悉風車的使用壽命也是 25 年左右。不過，都道府縣批准的海上風車設置許可年限僅為 3 至 10 年，成為開展新業務的門檻。



新法除了把為設置風車而佔用海域的年限一律定為超過 25 年外，還統一了企業支付的海域使用費計算方式和單價。申請視窗由都道府縣改為中央政府，並改用公開徵集的方式。評選方法為對各家企業的項目計劃打分，篩選出得分最高的企業。



新的協議會將由當地政府和漁業相關人士等利益相關者參加。海上風力發電不作為可再生能源固定價格購買制度的對象，還希望通過價格競爭降低發電成本。



在政府 2015 年決定的「長期能源供需預期」中，2030 年度風力發電約佔總發電量的 1.7%。其中陸地佔 88% 左右，海上僅為約 12%。







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