Toppan Photomasks於上海廠設置尖端光罩設備

投資中國以拓展亞洲最先進的光罩生產系統

台北 2018 年 1 月 24 日電 / 美通社 / -- 全球業界首選光罩合作夥伴 Toppan Photomasks, Inc.(TPI)今日宣布加碼投資 Toppan Photomasks Company Limited, Shanghai(TPCS)上海廠,針對先進光罩擴充全新的尖端量產設備。TPCS 為 Toppan Photomasks, Inc. 旗下子公司,專為半導體客戶生產光罩。新增的尖端設備預計於 2018 年 4 月開始安裝,首批安裝的設備用於生產 65/55 奈米光罩,之後將逐步擴增其他新設備。預計於 2018 年秋季全部安裝完成,並於 2019 年上半年開始生產 28 與 14 奈米光罩。

隨著智慧型手機與物聯網(IoT)等資訊裝置的發展,對產品微型化與高功能性的嚴苛需求,帶動全球半導體市場持續成長,預計至 2018 年全球市場規模將達到 50 兆日圓。因應在中國及其他市場的需求,許多半導體製造商正著手擴充產能,進而帶動對先進光罩的強勁需求。為了滿足此市場需求,必須在半導體生產基地附近提供穩定的供應體系。

Toppan Printing 股份有限公司董事、電子部門負責人 Tetsuro Ueki 表示:「決定擴充投資上海廠,目的是為了因應中國市場持續增長的需求。Toppan Printing 將持續投資,以強化我們在中國大陸尖端光罩的生產力,並結合我們在日本與台灣的生產優勢。我們預估到 2020 年時,亞洲市場的規模將成長至約 45 億日圓。」

TPCS 總裁 Terry Russell 表示:「除了現有的標準產品以及光罩護膜(repellicle)的生產服務,TPCS 將藉由引進尖端設備,在中國建立先進光罩的生產能力。以因應在地客戶短週期交貨的需求」Toppan Photomasks 執行長 Michael G. Hadsell 表示:「我們不僅針對 10 奈米以下製程持續生產次世代半導體光罩,同時亦著手研發各種尖端產品,包括預期在 7 奈米世代將採用的 EUV 光罩。我們瞭解到唯有持續推動這些投資,才能為客戶提供高水準的服務,並在全球蓬勃發展的半導體相關市場中維持技術競爭的優勢。」

Toppan Printing 在 1961 年跨入光罩事業後,便一直是業界的領導者,這全都要歸功於其致力研發尖端技術及供貨的能力。在中國,TPCS 於 1995 年開始投產,自此之後一直保持技術與市佔率的領先優勢。

關於 Toppan Photomasks

Toppan Photomasks, Inc. 為隸屬於 Toppan 集團的光罩公司,並為 2016 年營收超過 140 億美元的 Toppan Printing Co., Ltd. 的獨資子公司。作為全球領先的光罩供應商,Toppan 集團擁有業界最先進的研發能力,以及全方位的光罩生產技術與產能,來滿足全球半導體產業日益複雜且多樣化的產品及服務需求。Toppan Photomasks 總公司位於德州 Round Rock 市,欲瞭解更多資訊,請瀏覽 www.photomask.com 網站。

關於 Toppan Printing 的光罩業務

Toppan Printing 是世界首屈一指的光罩製造商,從最初的製造流程到商業化生產,提供最新的光罩技術並支援全球半導體產業。Toppan 為全球唯一能即時提供日本、美國、歐洲及亞洲各地客戶最高品質的光罩製造商。欲瞭解更多資訊,請瀏覽 www.toppan.co.jp 網站。