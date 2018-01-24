Toppan Photomasks於上海廠設置尖端光罩設備

投資中國以拓展亞洲最先進的光罩生產系統

台北 2018 年 1 月 24 日電 / 美通社 / -- 全球業界首選光罩合作夥伴 Toppan Photomasks, Inc.（TPI）今日宣布加碼投資 Toppan Photomasks Company Limited, Shanghai（TPCS）上海廠，針對先進光罩擴充全新的尖端量產設備。TPCS 為 Toppan Photomasks, Inc. 旗下子公司，專為半導體客戶生產光罩。新增的尖端設備預計於 2018 年 4 月開始安裝，首批安裝的設備用於生產 65/55 奈米光罩，之後將逐步擴增其他新設備。預計於 2018 年秋季全部安裝完成，並於 2019 年上半年開始生產 28 與 14 奈米光罩。

隨著智慧型手機與物聯網（IoT）等資訊裝置的發展，對產品微型化與高功能性的嚴苛需求，帶動全球半導體市場持續成長，預計至 2018 年全球市場規模將達到 50 兆日圓。因應在中國及其他市場的需求，許多半導體製造商正著手擴充產能，進而帶動對先進光罩的強勁需求。為了滿足此市場需求，必須在半導體生產基地附近提供穩定的供應體系。

Toppan Printing 股份有限公司董事、電子部門負責人 Tetsuro Ueki 表示：「決定擴充投資上海廠，目的是為了因應中國市場持續增長的需求。Toppan Printing 將持續投資，以強化我們在中國大陸尖端光罩的生產力，並結合我們在日本與台灣的生產優勢。我們預估到 2020 年時，亞洲市場的規模將成長至約 45 億日圓。」

TPCS 總裁 Terry Russell 表示：「除了現有的標準產品以及光罩護膜（repellicle）的生產服務，TPCS 將藉由引進尖端設備，在中國建立先進光罩的生產能力。以因應在地客戶短週期交貨的需求」Toppan Photomasks 執行長 Michael G. Hadsell 表示：「我們不僅針對 10 奈米以下製程持續生產次世代半導體光罩，同時亦著手研發各種尖端產品，包括預期在 7 奈米世代將採用的 EUV 光罩。我們瞭解到唯有持續推動這些投資，才能為客戶提供高水準的服務，並在全球蓬勃發展的半導體相關市場中維持技術競爭的優勢。」

Toppan Printing 在 1961 年跨入光罩事業後，便一直是業界的領導者，這全都要歸功於其致力研發尖端技術及供貨的能力。在中國，TPCS 於 1995 年開始投產，自此之後一直保持技術與市佔率的領先優勢。

關於 Toppan Photomasks

Toppan Photomasks, Inc. 為隸屬於 Toppan 集團的光罩公司，並為 2016 年營收超過 140 億美元的 Toppan Printing Co., Ltd. 的獨資子公司。作為全球領先的光罩供應商，Toppan 集團擁有業界最先進的研發能力，以及全方位的光罩生產技術與產能，來滿足全球半導體產業日益複雜且多樣化的產品及服務需求。Toppan Photomasks 總公司位於德州 Round Rock 市，欲瞭解更多資訊，請瀏覽 www.photomask.com 網站。

關於 Toppan Printing 的光罩業務

Toppan Printing 是世界首屈一指的光罩製造商，從最初的製造流程到商業化生產，提供最新的光罩技術並支援全球半導體產業。Toppan 為全球唯一能即時提供日本、美國、歐洲及亞洲各地客戶最高品質的光罩製造商。欲瞭解更多資訊，請瀏覽 www.toppan.co.jp 網站。