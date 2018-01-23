【港股解碼】尋“真實自己”的證代，身兼數職的董事長及轉型的三五互聯

最近一段時間資本市場似乎有些熱鬧，各大上市公司競相鬥豔地放出公司“盈喜”爲年前增添姿色，而浦發銀行成都分行爆出的金融“造假”案更是讓一衆吃瓜群衆瘋狂圍觀，好不熱鬧。當然除了這些“熱鬧”事件，一些“骨骼清奇”的人也不乏存在。

尋“真實自己”的證代和身兼數職的董事長

1月22日晚，三五互聯(300051-CN)突然發布一則“關于證券事務代表辭職”的公告。公告中公司宣布其證券事務代表張文先生辭職。但這些都不是重點，重點在于其辭職理由爲“爲尋找最真實的自己”。雖然這個理由充分表達了他對自我認識的一個追求以及對尋找人生新的價值的渴望，但是抱歉我沒忍住還是笑出了聲。

這對于三五互聯來說應該算得上是一個“小黑天鵝事件”了，1月23日交易日上，三五互聯的股價走勢便一直萎靡不振，可見這個“突發”事件還是對投資者心理造成了一定的負面影響。

有人可能會覺得這家公司怎麽如此“奇葩”，證代說走就走是對公司不負責任嗎？但先且放下這個不談，三五互聯有些現象的確讓人有些忍俊不禁。

在2017年12月11日晚，三五互聯發布了一則“關于廈門證監局對公司采取行政監管措施決定的整改報告”的公告，公告的主要內容是關于公司一些之前存在的違規問題的整改意見。整個公告內容沒有其他問題，但亮點還是有的。在公告公布的整改措施中，公司三項問題的整改責任人均有公司董事長、總經理、財務總監、董秘存在。

這不禁讓人嚇了一跳，這家公司的這幾個高管這麽“友好”的？“一致行動”的操作看呆了一票吃瓜群衆。

然而，公司在1月12日發布的公告給了這個事件一個答案。原來從2016年4月9日起三五互聯的董秘、財務總監一直由公司董事長龔少晖代行職責。也就是說，三五互聯的董事長凡事親力親爲，身兼數職，好不辛苦。

于是監管部門看不下去了，直接發問詢函催公司招募人才分擔董事長的壓力。但三五互聯的回複是這樣的“在龔少晖先生代理上述崗位期間，公司通過社會招聘、內部選拔的方式選撥合適的人選，但由于上述崗位爲公司核心關鍵崗位、公司董事會在聘任相關人選前有嚴格的考察程序，在相關人員進行任前的考察階段，公司董事會一致同意由龔少晖先生代理財務總監、董事會秘書的工作。目前，上述崗位的擬聘任人選已完成董事會的考察，近期將進行正式聘任。我公司董事會承諾上述崗位的人選正式聘任工作將在2018年2月15日前完成。”也就是說公司目前財務總監及董秘已有人選，但很顯然董秘人選並非之前的那位張文先生，于是“世界那麽大，我想去看看”。

轉型中的三五互聯

其實公司高管的各種變動在側面反映出了三五互聯目前遇到的一些問題，毫無疑問，目前公司正處于轉型期。

作爲國內一家較爲老牌的互聯網公司，三五互聯最近幾年深刻感受到了互聯網行業環境變化的迅速。都說互聯網日新月異發展速度極快，事實也確實如此。如果現在問互聯網行業最賺錢的是什麽？當然是遊戲。不管是“王者榮耀”還是“絕地求生”，遊戲的蓬勃發展已成爲業內不爭的事實。但放在幾年前，似乎並非是這樣。

從公司2013-2017年的主營業務變動情況來看，2013年三五互聯主營業務包括郵箱及網站、軟件産品銷售、網絡域名還有部分移動終端産品，但到了2017年，公司的主營業務則發生了較大變更。2017年公司形成了郵箱及網站和遊戲産品兩大主營業務，分別占主營業務收入的33.07%和36.13%。

而在産品的獲利能力上，三五互聯的表現並不樂觀。從産品毛利率上看，對比公司近三年産品毛利率變化情況，公司在2017年主要産品包括郵箱及網站、遊戲産品、移動電子商務和軟件産品銷售的毛利率均較上年同期出現下滑，轉型帶來的“陣痛”對于三五互聯而言影響還是較大的。

在2017年三季度，三五互聯並未保持業績高增速的勢頭，公司淨利潤增速較上年同期大幅下滑，這說明轉向遊戲市場的三五互聯目前還需進行磨合，不過其遊戲産品以其高毛利率還是爲公司打了一陣強心劑，如果轉型順利的話，三五互聯或許能走出目前這段適應期。

作者：聶一洲

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