【港股解碼】痛失紐約地鐵超級訂單，中國中車後市如何演繹？

紐約地鐵250億元超級訂單究竟“花落誰家”？這個2017年交通運輸制造行業最大的懸念終于在近日被揭開。源自外媒報道，日本百年制造業巨頭川崎重工業成了最後的贏家，中國中車（01766.HK、601766.CN）和加拿大交通運輸制造商龐巴迪組成的聯合競標體則遺憾出局。

雖然目前中國中車對競標結果尚未公開披露消息，但在外界看來，痛失最大海外地鐵項目，將對中車未來在海外市場的潛力及周邊輻射能力造成影響。事實上，自2017年下半年始，中國中車就被媒體屢屢質疑海外市場業績不達預期。

海外市場乏力，中國中車三季報業績下滑

中國中車股份有限公司是由中國北車股份有限公司、中國南車股份有限公司按照對等原則合並組建的A+H股上市公司，主要經營鐵路機車車輛、動車組、城市軌道交通車輛、工程機械、各類機電設備、電子設備及零部件、電子電器及環保設備産品的研發、設計、制造、修理、銷售、租賃與技術服務；信息咨詢；實業投資與管理；資産管理；進出口業務。旗下以高速動車組、大功率機車、鐵路貨車、城市軌道車輛爲代表的系列産品，已經全面達到世界先進水平，業務範圍遍布俄羅斯、新西蘭、巴西、美國、馬其頓、南非等世界各國。

但2017年中車“走出去”的步伐顯然不是那麽盡如人意。

在2017年上半年獲得波士頓、洛杉矶、費城等地地鐵車輛或客車車輛訂單，中標加拿大蒙特利爾雙層客車、馬來西亞動車組等訂單後，到目前爲止，中車僅在2017年12月末公告了與澳大利亞CarmichaelRailNetwork PtyLtd簽訂的一項金額約9.4億元人民幣的合同。也就是說，整個下半年，中車在海外市場收獲極爲慘淡，基本陷入了停滯狀態。

受累于此，及國家固定資産投資完成額增速處于低位，鐵路總公司交付機車的時間推遲導致利潤確認的延遲，中車三季度業績呈下滑趨勢。

報告期內（1-9月），實現營業收入1406.66億元，較上年同期減少4.35%；歸屬于上市公司股東淨利潤68.09億元，較上年同期下降9.4%；基本每股收益減少14.29%至0.24元。

盡管業績不給力，但中車在資本市場卻一騎絕塵，進入10月份後，中車A股H股雙雙打破水平直線，持續上行震蕩，紛紛創出階段性新高。

中國中車A股走勢

中國中車H股走勢

究其原因，中車作爲一家壟斷性的動車制造企業，又幾乎是中鐵和鐵建的唯一供應商，在中國市場的競爭力可以說是難逢對手。隨著國家加大高速鐵路建設，中車業績將迎來爆發，市場紛紛看好。

“八縱八橫”目標臨近，中車業績將迎來爆發期

2016年7月，國家發展改革委、交通運輸部、中國鐵路總公司聯合發布了《中長期鐵路網規劃》（2016-2030年），勾畫了新時期“八縱八橫”高速鐵路網的宏大藍圖：“到2020年，鐵路網規模達到15萬公裏，其中高速鐵路3萬公裏，覆蓋80%以上的大城市；到2025年，鐵路網規模達到17.5萬公裏左右，其中高速鐵路3.8萬公裏左右，網絡覆蓋進一步擴大。”

其2020年要達到的鐵路網和高鐵覆蓋曆程分別比“十二五”末期增加2.9萬公裏、1.1萬公裏，年均增速分別爲4.8%、11.6%。這表明“十三五”時期高鐵仍快速增長。

從鐵路建設的周期來看，高鐵通車前一年內爲動車組交付高峰期，動車組車輛設備訂單周期爲1-2 年；地鐵通車前半年到一年同樣爲地鐵車輛的交付高峰期，但根據地鐵業務的不同設計規劃，地鐵車輛設備訂單周期可能長達2-3 年。

由此推算，中國中車或將在2017-2018年迎來訂單高峰期。從目前公司發布的合同公告來看，這一波利好行情已然到來。

2017年12月末，中車發布了2017年10-12月期間簽訂的若幹項合同，合計金額約680億元人民幣，約占公司中國會計准則下2016年營業收入的29.6%。

隨著交付期的臨近，中國中車業績回暖是大概率事件。另外，剛剛在12月剝離了表現不佳的中車北京二七車輛有限公司，將繼續提振市場預期。

■ 作者：董虹

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