去年零售業、餐飲業營業額雙創歷史新高

經濟部統計處今 (23) 日公布去年 12 月批發業、零售業及餐飲業營業額分別年增 3.5%、3.5%、5.7%；累計去年批發營業額 10 兆 202 億元，結束連 2 年負成長，年增 5%；去年零售業營業額 4 兆 1451 億元，年增 1.2%，去年餐飲業營業額 4523 億元，年增 2.9%，雙雙創下歷年新高。

統計處指出，去年 12 月批發業營業額 8868 億元，年增 3.5%，其中機械器具批發業年增 7.4%，是主要貢獻來源，主因進入手機新品銷售旺季，加上虛擬平台及雲端儲存需求增溫，帶動記憶體及伺服器等產品出貨持續暢旺。累計去年批發業營收年增 5%，結束連續 2 年負成長。

去年零售業營業額創新高。(圖：經濟部提供)

去年 12 月零售業營業額 3798 億元，年增 3.5%，其中綜合商品零售業的百貨公司受惠於耶誕及跨年商機，年增 5.1%，量販店因展店及低溫挹注來客數，年增 9%，超級市場年增 2.2%，便利商店年增 4.2%；布疋及服飾品零售業因保暖服飾熱賣，年增 9.9%。

燃料零售業則因油價上漲，年增 8.9%；汽機車零售業因車商衝刺年度業績及進口車銷售成長，年增 2.9%；無店面零售業因雙 12 促銷及節慶、尾牙商機，年增 6.2%。累計去年零售業營業額 4 兆 1451 億元，續創新高，年增 1.2%。

去年餐飲業營業額創新高。(圖：經濟部提供)

去年 12 月餐飲業營業額 403 億元，年增 5.7%，主因進入耶誕節、跨年及尾牙聚餐旺季。累計去年餐飲業營業額 4523 億元，續創新高，年增 2.9%。

展望未來，統計處表示，批發業因資通訊產品步入銷售淡季，加上去年 1 月逢春節假期，工作日數少，比較基期低，預估今年 1 月營業額年增率將持續成長；零售及餐飲業則因農曆春節的年貨採購及聚餐需求落在 2 月，預估 1 月營收將較去年同月下滑。

根據受查廠商對今年 1 月營運看法，按家數計算的動向指數批發業為 46.4、零售業為 48.9、餐飲業為 49.8；按營業額計算的動向指數批發業為 44.8、零售業為 49.5、餐飲業為 49.3，顯示各業今年 1 月營業額將較去年 12 月減少。

