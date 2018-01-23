〈工業生產指數〉去年12月工業生產指數連8紅 全年創歷史新高

經濟部統計處今 (23) 日公布去年 12 月工業生產指數 113.42，年增 1.2%，連續 8 個月正成長， 累計去年工業生產指數 109.63，年增 2.9%，去年製造業生產指數 111.42，年增 3.74%，也創歷年新高。

統計處指出，去年 12 月工業生產指數月增 0.49%，其中製造業增加 0.03%；經季節調整後，工業生產增加 0.57%，製造業增加 0.31%；去年 12 月工業生產指數年增 1.2%，其中製造業增加 0.93%，礦業及土石採取業減少 3.34%，電力及燃氣供應業增加 6.73%，用水供應業增加 2.84%，建築工程業增加 6.77%。

去年第 4 季工業生產指數 112.73，季減 0.37%，其中製造業減少 0.13%；去年第 4 季工業生產指數年增 1.69%，其中製造業增加 1.81%。

去年 12 月製造業生產指數 114.94，年增 0.93%，為連續第 20 個月正成長，其中機械設備業因智慧自動化設備需求強勁，滾珠螺桿、線性滑軌產量持續攀升，年增 7.47%；電子零組件業因構裝 IC、印刷電路板、快閃記憶體續呈增產，但 12 吋晶圓代工因高單價高階製程比重提高，產量略減，加上比較基數已高，僅年增 0.9%。

電腦、電子產品及光學製品業因光學元件、半導體檢測設備增產，年增 2.94%；化學材料業、基本金屬業因國際原物料價格揚升，提振市場買氣，分別年增 2.16% 及 1.3%；汽車及其零件業則因國產小轎車調節產線，汽車零件廠同步減產，年減 2.09%。

去年第 4 季生產指數 114.48，年增 1.81%，延續 2016 年第 2 季以來的成長態勢；全年製造業生產指數 111.42，創下歷年新高紀錄，年增 3.74%，其中電子零組件業因半導體產量顯著擴增，生產指數 137.53 創下歷年新高，年增 5.7%；機械設備業年增 11.94%，兩者為推升製造業生產年增 3.74% 的主要貢獻來源。

展望未來，統計處表示，今年全球經濟延續上年成長態勢，有利於台灣外貿持續擴張，加上物聯網、車用電子、高效能運算等新興運用崛起，有助電子零組件業生產續增，傳統產業也可望在原物料行情緩步走揚下續呈擴張，但第 1 季因步入製造業生產淡季，加上逢農曆春節工作天數減少，預期製造業生產指數將較去年第 4 季略呈下滑，年增率則可望延續成長走勢。

統計處調查，製造業者認為今年 1 月生產量將較去年 12 月增加的廠商家數占 11%，持平者占 71.2%，減少者占 17.9%，以家數計算的製造業生產量動向指數為 46.5，按產值計算動向指數為 49.3，預期今年 1 月生產指數將較去年 12 月減少。