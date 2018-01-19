昇達科自結去年EPS 3.7元 擬辦現增案募集3億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2018年1月19號18點0分

微波高頻元件設計製造廠昇達科技 (3491-TW) 自結去年稅後純益 1.91 億元，年衰退 13.9%，每股稅後純益為 3.7 元，昇達科技計畫發行 450 萬股現增股，募集約 3 億元資金，並已申報生效，預計第 1 季完成募集。

昇達科此現金增資案由富邦證主辦，暫訂每股 68 元溢價發行，預計募集 3.06 億元，主要用途在於償還銀行借款。

昇達科技 2017 年全年營收及獲利都較 2016 年呈現衰退，2017 年自結營收 14.83 億元，年減 2.2%，毛利率 38.5%，年增 2.4 個百分點，稅後純益 1.91 億元，年減 13.9%，每股稅後純益為 3.7 元。

依昇達科技自結數顯示，該公司去年第 4 季營收為 3.29 億元，毛利率 32.47%，季減 1.8 個百分點，年減 8.5 個百分點，稅後純益 1958 萬元，季減 40.52%，年減 75%，每股為 0.38 元；昇達科技去年第 4 季毛利率，稅後純益。

昇達科技今年第 1 季在以色列商 Ceragon、中國通信設備廠華為需求帶動下成長，單季營收可望自第 4 季谷底走揚，該公司今年積極在兩岸大幅擴充產能，全年資本將大幅成長 6 倍，自去年 5000 萬元成長達 3 億元水準。

昇達科已通過認證的衛星產品已進入量產，加上併入之正通科技也將開始貢獻營收與獲利；在產業布局上，擅長的毫米波產品也將延伸廣度至車用雷達與衛星通訊 IC 領域，預期可在現有成長利基下，注入長期成長動能。以今年而言，昇達科受惠新產品開始出貨，及併購縱效逐步顯現，預期將有助推動營收與獲利持續成長。